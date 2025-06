Man City, Chelsea hốt bạc ở FIFA Club World Cup

BBC chỉ ra Man City kiếm được khoảng 37,8 triệu bảng, trở thành đội bóng có số tiền thưởng cao nhất từ đầu giải. Số tiền này nhờ vào thành tích toàn thắng của đội chủ sân Etihad ở giai đoạn vòng bảng.

Trong khi đó, Chelsea được cho là đã bỏ túi 33,8 triệu bảng. "The Blues" chịu một thất bại tại vòng bảng trước Flamengo, khiến đội lỡ số tiền thưởng gần 1,5 triệu bảng.

Từ vòng 16 đội trở đi, số tiền thưởng cho mỗi đội bóng sẽ tương đương nhau nếu họ tiến sâu hơn. Cả Man City và Chelsea đều có cơ hội nhận thêm 9,6 triệu bảng nếu giành chiến thắng ở vòng 16 đội. Nếu có thể tiếp tục tiến xa hơn trong giải đấu, số tiền thưởng sẽ còn gia tăng đáng kể.

Số tiền kiếm được tại FIFA Club World Cup 2025™ cũng giúp Man City và Chelsea khỏa lấp mức phí chuyển nhượng phải chi ra để đón tân binh hè này. "The Blues" lập tức thu hồi vốn sau khi bỏ ra 30 triệu bảng để đem về Liam Delap từ Ipswich Town.

Nếu tiếp tục tiến sâu tại giải, "The Blues" hoàn toàn có thể khỏa lấp nốt số tiền phải chi ra cho tài năng trẻ Estevao Willian từ Palmeiras (khoảng 29 triệu bảng).

Về phần Man City, đội bóng này chi 31 triệu bảng để mua hậu vệ trái Rayan Ait-Nouri từ Wolves, cầu thủ góp công trong chiến thắng 5-2 trước Juventus hôm 27/6. Khoản phí này đã được khỏa lấp từ tiền thưởng mà họ nhận được.

Số tiền 30,5 triệu bảng mà Man City phải trả cho Lyon để sở hữu tiền đạo Rayan Cherki cũng sẽ được bù đắp nếu đội tiến vào bán kết.

Trong trường hợp giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2025™, Man City sẽ có đủ tiền để trang trải phần lớn mức phí mà đội đã chi cho tiền vệ Tijjani Reijnders từ AC Milan. Bản hợp đồng này tiêu tốn của Man City đến 59 triệu bảng.

Tại vòng 16 đội, Chelsea đụng độ Benfica rạng sáng 29/6, còn Man City sẽ gặp Al Hilal vào ngày 1/7.

