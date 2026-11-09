Mamamy '2 in 1' chăm chút từ hiệu quả làm sạch đến lựa chọn thành phần

Nước giặt xả Mamamy “2 in 1” được phát triển với công thức không sử dụng SLS/SLES, chất lưu hương, MIT, Parabe, đồng thời kết hợp thành phần có nguồn gốc từ dừa.

Quần áo trẻ nhỏ cần được giặt giũ thường xuyên. Một sản phẩm giặt xả phù hợp không chỉ cần làm sạch hiệu quả, mà còn phải chăm sóc sợi vải, giữ quần áo mềm mại, dễ chịu khi tiếp xúc với da bé. Với nước giặt xả “2 in 1” dung tích 2,3 lít dành cho bé, Mamamy tập trung vào hệ chất làm sạch, thành phần làm mềm và khả năng hạn chế chất bẩn tái bám trên sợi vải.

Ưu tiên thành phần nguồn gốc tự nhiên

SLS (Sodium Lauryl Sulfate) và SLES (Sodium Laureth Sulfate) là những chất hoạt động bề mặt phổ biến, có khả năng làm sạch, tạo bọt tốt. Tuy nhiên, ở những điều kiện tiếp xúc nhất định, SLS có thể ảnh hưởng đến lớp lipid và hàng rào bảo vệ da.

Thay vì sử dụng SLS/SLES, Mamamy lựa chọn hệ làm sạch SAS (Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate), kết hợp chất hoạt động bề mặt có nguồn gốc từ dừa hoặc cọ, hướng đến hiệu quả xử lý các vết bẩn thường gặp trên quần áo bé như sữa, thức ăn, dầu và mồ hôi. Công thức còn bổ sung sodium polyacrylate giúp phân tán chất bẩn, hạn chế tái bám lên sợi vải trong quá trình giặt.

Hệ làm sạch SAS kết hợp sodium polyacrylate hỗ trợ làm sạch và hạn chế chất bẩn tái bám trên sợi vải.

Không sử dụng silicone và các hợp chất amoni bậc IV (Quats) - những thành phần làm mềm có thể ảnh hưởng đến khả năng thấm hút của một số loại vải tùy điều kiện sử dụng, Mamamy lựa chọn sodium dicarboxyethylcoco phosphoethyl imidazoline - thành phần làm mềm có nguồn gốc từ dừa.

Thành phần này được lựa chọn nhằm hỗ trợ giảm ma sát giữa các sợi vải, giúp quần áo mềm mại và dễ chịu hơn sau khi giặt. Khi kết hợp chức năng làm sạch và làm mềm trong cùng một sản phẩm “2 in 1”, mẹ cũng không cần bổ sung một bước nước xả vải riêng ở quy trình giặt thông thường.

Thành phần làm mềm có nguồn gốc từ dừa giúp quần áo mềm mại, dễ chịu sau khi giặt.

Tiếp đến, dù hương thơm không phải thước đo hiệu quả làm sạch và lưu hương kéo dài cũng không phải yếu tố thiết yếu đối với quần áo trẻ sơ sinh, nước giặt xả Mamamy “2 in 1” vẫn có 2 lựa chọn mùi hương Blooming và Bellis dễ chịu trong quá trình giặt. Sản phẩm không bổ sung chất hoặc công nghệ nhằm chủ động kéo dài thời gian lưu hương trên sợi vải. Lưu ý, việc không sử dụng chất lưu hương không đồng nghĩa sản phẩm hoàn toàn không chứa hương liệu hay loại bỏ mọi nguy cơ kích ứng.

Nước giặt xả Mamamy “2 in 1” có hương Blooming và Bellis, không sử dụng chất lưu hương.

Tiếp nối nguyên tắc lựa chọn thành phần, Mamamy không sử dụng MIT và Paraben trong công thức nước giặt xả “2 in 1”. Thay vào đó, công thức có chlorhexidine digluconate - hoạt chất có đặc tính kháng khuẩn, được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng công thức.

Việc lựa chọn thành phần bảo quản cần được đánh giá dựa trên nồng độ, độ ổn định và các thử nghiệm chất lượng, nhằm bảo đảm sản phẩm đáp ứng yêu cầu trong suốt thời hạn sử dụng.

19 năm kiên định với những lựa chọn thành phần có chủ đích

Nước giặt xả Mamamy “2 in 1” đã được Ellead (Hàn Quốc) kiểm nghiệm khả năng gây kích ứng trên da nhạy cảm bằng phương pháp áp miếng dán (patch test). Thử nghiệm được thực hiện trên 30 tình nguyện viên có da nhạy cảm, với mẫu nước giặt xả pha loãng 1% trong nước cất, áp lên da trong 24 giờ.

Kết quả ghi nhận không có phản ứng đỏ da hoặc phù nề ở cả 30 người tham gia tại các thời điểm đánh giá sau khi tháo miếng dán. Chỉ số kích ứng trung bình đạt 0,00, được Ellead xếp loại “Negligible” (mức kích ứng không đáng kể) theo hệ thống phân loại sử dụng trong nghiên cứu.

Sản phẩm được Viện Ellead (Hàn Quốc) kiểm nghiệm trên 30 tình nguyện viên có da nhạy cảm.

Với Mamamy, an toàn không chỉ đến từ các thành phần được bổ sung, mà còn từ những gì thương hiệu chủ động không lựa chọn đưa vào công thức. Đây là nguyên tắc được Mamamy theo đuổi trong suốt 19 năm phát triển các sản phẩm chăm sóc mẹ và bé.

Tiếp nối triết lý ấy, nước giặt xả Mamamy “2 in 1” không sử dụng SLS/SLES, chất lưu hương, MIT và Paraben. Sản phẩm được thiết kế để sử dụng cho quần áo trẻ từ sơ sinh, với liều lượng hướng dẫn 10 ml cho 5 lít nước khi giặt tay hoặc 30 ml cho khoảng 5-6 kg quần áo khi giặt máy.

Sau 19 năm, Mamamy tiếp tục giữ vững một nguyên tắc: Chăm sóc bé không chỉ là lựa chọn những gì cần đưa vào sản phẩm, mà còn là sự cân nhắc kỹ lưỡng những gì không cần thiết.

Mamamy chủ động không sử dụng SLS/SLES, chất lưu hương, MIT và Paraben trong công thức nước giặt xả “2 in 1”.