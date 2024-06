Maldives đón lượng khách kỷ lục nhờ miễn thị thực cho cả thế giới

Maldives phá kỷ lục khi đón 1,8 triệu lượt khách quốc tế mới, vượt xa quốc đảo Seychelles, nhờ chính sách thị thực thông thoáng.

Maldives đón lượng khách kỷ lục nhờ chính sách miễn visa. Ảnh: Shifaaz Shamoon/Unsplash.

Maldives và Seychelles, 2 quốc đảo yên bình thuộc Ấn Độ Dương, mở cửa đón khách du lịch nghỉ dưỡng, hưởng tuần trăng mật và dân du mục kỹ thuật số thông qua các chính sách miễn thị thực đơn giản nhất.

Du lịch chiếm 30% tỷ trọng GDP của Maldives và chiếm 31% ở Seychelles, điều này phản ánh tác động đáng kể của ngành đối với nền kinh tế của các quốc đảo.

Để khám phá Maldives, tất cả du khách với mọi quốc tịch đều phải không cần phải xin thị thực, theo Bộ Ngoại giao Maldives. Khách quốc tế chỉ cần xuất trình hộ chiếu hợp lệ, kế hoạch du lịch, đặt phòng, vé cho chuyến đi tiếp theo hoặc vé khứ hồi và hồ sơ chứng minh tài chính để nhập cảnh vào quốc gia này trong 30 ngày.

Năm 2023, Maldives chứng kiến doanh thu tăng đáng kể sau khi tăng thuế hàng hoá và dịch vụ (GST). Mặc dù vậy, thâm hụt ngân sách được dự đoán sẽ chiếm đến 13,4% GDP, trong đó công nợ tăng vọt lên 118,7% GDP.

Thâm hụt tài khoản vãng lai (giá trị của hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu nhiều hơn và vượt quá giá trị của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu) của quốc giá này tăng lên đáng kể, chiếm 22,8% GDP do chi phí nhập khẩu cao và ngành du lịch phát triển mạnh. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 ước đặt 4,4% và dự kiến tăng lên 5,2% vào năm nay nhờ vào việc tăng công suất sân bay và mở rộng khách sạn.

Theo số liệu vừa được Bộ Du lịch Maldives công bố, tính đến ngày 6/5, Trung Quốc dẫn đầu về số lượng khách du lịch với 87.566 lượt khách, tiếp theo là Nga, Anh, Italy, Đức và Ấn Độ.

Đến 17/3, Maldives đón 513.377 lượt khách, trong đó khách du lịch từ Trung Quốc, Nga và Vương quốc Anh ghi nhận số liệu thống kê tăng đáng kể, thời gian lưu trú trung bình của du khách là 7-8 ngày.

Vào năm 2023, Maldives đã phá kỷ lục về lượng khách du lịch đến, chào đón hơn 1,8 triệu du khách, đây là mức cao nhất trong một năm.

Maldives sở hữu một loạt các điểm đến phổ biến, nổi tiếng như Soneva Jani, Vakkaru, Hurawalhi Ocean Villa, You and Me, Shangri-La, Sea of Stars, Conrad Maldives Rangali Island và đảo tư nhân Kudadoo Maldives...

Sân bay quốc tế Male Velana nằm trên đảo Hulhule ở phía Bắc Male Atoll (Maldives), đóng vai trò là điểm nhập cảnh chính cho du khách quốc tế đến Maldives và cũng là trung tâm duy nhất kết nối các chuyến bay quốc tế trong nước.

Sở hữu làn nước trong xanh với bãi cát trắng trải dài, những rạn san hô đẹp, Maldives được ví như thiên đường biển cả. Ảnh: Shifaaz Shamoon, Ibrahim Razzan/Unsplash.

Trong khi đó, Seychelles thực hiện chính sách miễn visa, cho phép du khách nhập cảnh không hạn chế. Nhờ vậy, nền kinh tế của đất nước này chứng kiến mức tăng trưởng trong ba quý đầu năm 2023 tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nền tảng Fitch dự đoán mức tăng trưởng cả năm sẽ đạt 2,5% và trung bình 4% hàng năm trong giai đoạn 2024-2025. Sự tăng trưởng này có được là do ngành du lịch ổn định và sự mở rộng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng tiềm năng kinh tế đã giảm từ 3,5% xuống 3% do năng suất trong ngành du lịch giảm mạnh và còn tồn tại những hạn chế trong việc mở rộng cơ sở du lịch.

Bất chấp sự tăng trưởng này, Seychelles vẫn là nơi có lượng khách du lịch ít hơn Maldives vào năm trước khi đón 384.204 lượt khách, theo Cục Thống kê Quốc gia Seychelles.

Sân bay quốc tế Seychelles đóng vai trò là trung tâm và trụ sở chính của hãng Air Seychelles, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay trong khu vực và bay đường dài, duy trì việc Seychelles là một điểm đến nghỉ dưỡng quốc tế lớn. Nhà ga nội địa thường xuyên hỗ trợ các dịch vụ liên đảo, đồng bộ với lịch trình các bay quốc tế.

Các chuyến bay kết nối chẳng hạn như chuyến bay EK707 của Emirates từ Dubai được hỗ trợ bởi các hãng hàng không lớn khác như Etihad Airways và Qatar Airways giúp tăng cường kết nối toàn cầu. Năm 2023, Đức, Pháp và Nga là nguồn khách du lịch chính của đảo quốc này. Bộ Du lịch Seychelles dự đoán lượng khách du lịch sẽ tăng 5% vào cuối năm 2024, điều này giúp đa dạng hóa và củng cố vị trí của ngành du lịch.

Seychelles ưu tiên cho các hoạt động du lịch bền vững, bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa của đất nước họ. Các khách sạn đóng góp hàng đầu cho lĩnh vực khách sạn bao gồm Raffles Seychelles, The Hilton Northolme Resort and Spa, Kempinski Seychelles Resort và Constance Ephalia Mahe Seychelles...

Đến giữa năm 2024, Maldives đã đón khoảng 936.300 lượt khách. Trong khi đó, Seychelles chứng kiến sự gia tăng đáng kể về du lịch với lượng du khách tăng 3% vào tuần thứ 23 so với năm trước, tiếp nối xu hướng tăng trưởng từ năm 2023.