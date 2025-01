Malaysia tăng tốc nhập tịch 7 cầu thủ

Tunku Ismail Idris, Chủ tịch của CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), tiết lộ rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang có kế hoạch nhập tịch 6-7 cầu thủ châu Âu để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trong năm nay.

Trong bài đăng trên trang cá nhân hôm 11/1, ông Tunku Ismail Idris viết: "Chúng tôi đã xác định được 6-7 cầu thủ giàu kinh nghiệm cho đội tuyển quốc gia. Chính phủ Malaysia dự kiến sẽ hỗ trợ trong quá trình làm thủ tục cấp hộ chiếu Malaysia để họ có thể thi đấu cho đội tuyển tại vòng loại Asian Cup 2027 trong tháng 3. Điều quan trọng là Malaysia phải có khởi đầu tốt ở giải này".

Theo Chủ tịch của JDT, những gương mặt được nhắm đến chủ yếu đến từ khu vực Nam Âu. Ông hy vọng chính phủ Malaysia có thể đẩy nhanh quy trình nhập tịch cho các cầu thủ này để họ có thể ra sân trong tháng 3.

Bergson da Silva, tiền đạo người Brazil của JDT, được xem như một giải pháp ngắn hạn. Bên cạnh đó, cầu thủ chạy cánh gốc Argentina, Manuel Hidalgo, cũng được gợi ý như phương án nhập tịch lý tưởng khác.

Gần đây, truyền thông Malaysia đã chia sẻ nhiều thông tin về quá trình nhập tịch cầu thủ. Nhiều gương mặt nổi trội đang chơi ở Anh được nhắm đến, bao gồm Josh Brownhill (Burnley), Kiernan Dewsbury-Hall (Chelsea), Tyrhys Dolan (Blackburn Rovers), Marcus Tavernier (AFC Bournemouth), Milan van Ewjik (Coventry City), Zian Flemming (Burnley FC), và Jamie Shackleton (Sheffield United).

Tuy nhiên, vẫn chưa có nguồn tin nào xác nhận những gương mặt nói trên có gốc gác Malaysia. Thậm chí, một số cầu thủ đã phủ nhận có gốc gác Malaysia như Josh Brownhill, Iggy Houben và Isaac Hayden.

Theo kết quả bốc thăm vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, tuyển Malaysia nằm cùng bảng F với Việt Nam, Lào và Nepal. Chỉ đội đứng nhất bảng mới giành quyền tham dự vòng chung kết.

