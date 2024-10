Maguire chỉ rõ vấn đề của MU

“Khi đội bóng dẫn 2-0 trên sân khách, chúng tôi cần phải vững vàng và chơi an toàn hơn. Tôi nghĩ vấn đề nằm ở tinh thần. Kịch bản này xảy ra quá nhiều lần rồi. Đội bóng cần nhanh chóng hiểu ra, khi đội bóng bị thua 1 bàn, mọi người cần tập trung hơn và nhanh chóng trở lại với kế hoạch trận đấu”, Harry Maguire chia sẻ với TNT Sports, sau trận hòa 3-3 trước Porto ở Europa League 2024/25 rạng sáng 4/10 (giờ Hà Nội).

Những phát biểu của Maguire là có lý. Theo ESPN, ở sân chơi châu Âu dưới thời Erik ten Hag, MU nhiều lần để thủng lưới 2 bàn liên tiếp trong ít phút. Họ từng nhận 2 bàn thua trong 4 phút trước Bayern Munich, 10 phút trước Galatasaray, lần lượt 9 phút và 4 phút trong hai cuộc đụng độ Copenhagen và mới nhất ở trận hòa Porto, họ để đối thủ ghi 2 bàn liên tiếp trong 7 phút.

“Nếu muốn thành công, chúng tôi không thể để lặp lại kịch bản thủng lưới 2 bàn chỉ trong vài phút. Tôi chơi ở đây được 6 năm nên biết mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào sau chuỗi trận này. Khi đội bóng gặp khó khăn, áp lực sẽ đè nặng lên các cầu thủ và huấn luyện viên”, Maguire nói thêm.

Maguire không có tên trong danh sách đá chính của “Quỷ đỏ” ở trận gặp Porto. Anh được thay vào sân ở phút thứ 78, sau đó đóng vai người hùng với bàn thắng ở phút 90+1 để mang về 1 điểm cho Man United.

Trận hòa 3-3 trên sân Dragao không thể khiến cổ động viên và giới chủ MU hài lòng. Điều này đồng nghĩa với việc chiếc ghế của HLV Erik ten Hag sẽ thêm phần lung lay. Tuy nhiên, Maguire vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược gia người Hà Lan.

“Ten Hag có đủ kinh nghiệm. Ông ấy đã ở CLB đủ lâu để học được cách đối phó với áp lực. Đó là một đặc quyền khi bạn là thành viên của Man United", Maguire nhấn mạnh.

