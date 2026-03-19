MacBook Neo và Air hay Pro - chọn laptop nào trong năm 2026?

Năm 2026 đang chứng kiến bước ngoặt từ Apple. Không còn là nâng cấp nhỏ giọt, "nhà táo" thực hiện cuộc cải tổ toàn diện dải sản phẩm laptop.

Với sự xuất hiện lần đầu của dòng MacBook Neo giá rẻ, sự thống trị của chip M5 trên MacBook Air và sức mạnh ấn tượng của MacBook Pro M5 Pro và Max, người dùng đang đứng trước lựa chọn hấp dẫn nhưng cũng rất "cân não".

MacBook Neo định nghĩa lại khái niệm laptop phổ thông

Sự ra đời của MacBook Neo được xem là lời giải của Apple cho bài toán phổ cập hệ sinh thái macOS. Tính đến nay, đây là mẫu MacBook giá rẻ nhất từng được giới thiệu, nhưng đừng để hậu tố "giá rẻ" đánh lừa về hiệu năng.

Thay vì sử dụng chip dòng M, Apple đưa chip A18 Pro - vốn rất thành công trên iPhone 16 Pro - lên MacBook Neo. Sự tinh chỉnh này giúp máy tối ưu hóa điện năng ấn tượng. Tác vụ như soạn thảo văn bản, quản lý file excel hàng nghìn dòng, hay thậm chí là cắt ghép video 4K trên CapCut được thực hiện mượt mà, không có độ trễ.

Với trọng lượng 1,23 kg, máy sử dụng vật liệu nhôm tái chế 100% với các phiên bản màu sắc pastel bắt mắt, hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên và người làm công việc tự do (freelancer) thường xuyên di chuyển.

Nhờ kiến trúc của dòng chip A-series, MacBook Neo có thể trụ vững 16 tiếng sử dụng liên tục. Điều này đồng nghĩa bạn có thể rời nhà từ sáng sớm, làm việc tại quán cà phê cả ngày và xem phim buổi tối mà không cần mang theo bộ sạc.

MacBook Air M5 với sức mạnh trí tuệ nhân tạo

Nếu MacBook Neo là sự lựa chọn kinh tế, thì MacBook Air chip M5 lại là biểu tượng của sự cân bằng giữa tính di động và sức mạnh xử lý AI chuyên sâu.

Điểm đắt giá trên MacBook Air 2026 là chip M5 với Neural Engine 16 lõi thế hệ mới. Apple phổ cập mức RAM tiêu chuẩn lên 16 GB (thay vì 8 GB như trước) để đáp ứng tác vụ AI phức tạp. Từ tóm tắt tài liệu dài hàng trăm trang bằng Siri đến tự động chỉnh sửa hình ảnh thông minh - tất cả diễn ra trong tích tắc.

Màn hình Liquid Retina 13.6 inch trên MacBook Air M5 được nâng cấp độ sáng lên 500 nits, giúp việc làm việc ngoài trời trở nên dễ dàng hơn. Đặc biệt, chuẩn Wi-Fi 7 mới nhất giúp tốc độ tải dữ liệu nhanh gấp 2,4 lần so với thế hệ cũ, đảm bảo cuộc họp trực tuyến qua Zoom hay Google Meet không bị gián đoạn.

Kế thừa thiết kế "fanless" (không quạt), MacBook Air M5 hoạt động êm ái 100%. Dù bạn đang render video hay xử lý đa nhiệm, máy vẫn giữ sự yên tĩnh và nhiệt độ ổn định nhờ tiến trình sản xuất chip 3 nm tiên tiến nhất.

MacBook Pro M5 Pro và M5 Max - "trợ thủ" cho giới chuyên gia

Với người làm sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, lập trình viên hay kiến trúc sư, MacBook Pro 2026 với chip M5 Pro và M5 Max là "công xưởng" di động ấn tượng.

Với băng thông bộ nhớ lên đến 614 GB/s trên bản M5 Max, MacBook Pro có thể xử lý file video 8K thô, dựng hình 3D phức tạp hay chạy phần mềm giả lập nặng một cách nhẹ nhàng. Đây không còn là chiếc laptop văn phòng, mà là cỗ máy trạm thực thụ.

Lần đầu tiên, Apple trang bị cổng Thunderbolt 5 cho dòng Pro, cho phép tốc độ truyền tải dữ liệu lên đến 120 Gbps. Việc xuất hình ảnh ra 3 màn hình 6K cùng lúc hay kết nối ổ cứng SSD chuyên dụng giờ đây không còn là trở ngại.

Màn hình trên dòng Pro vẫn là "tiêu chuẩn vàng" của ngành công nghiệp. Với độ tương phản 1.000.000:1 và tần số quét 120 Hz, mọi chuyển động trên màn hình trở nên mượt mà. Độ chính xác màu sắc giúp nhiếp ảnh gia và nhà làm phim an tâm khi thực hiện công đoạn hậu kỳ.

Đối tượng phù hợp cho từng dòng sản phẩm

Năm 2026 là "thời điểm vàng" để nâng cấp thiết bị. Nếu cần tiết kiệm, bạn có thể chọn MacBook Neo. Nếu cần sự đa năng và thông minh, MacBook Air M5 là "chân ái". Và nếu công việc cần chinh phục những giới hạn, MacBook Pro M5 dành cho bạn.

