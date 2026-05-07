MacBook Air M4 hay Air M5 'đáng tiền' nhất năm 2026?

Sự ra đời của MacBook Air M5 vào tháng 3 với những nâng cấp về AI vô tình giúp MacBook Air M4 trở thành “món hời” công nghệ nhờ mức giá dễ tiếp cận.

Dù cách biệt về thế hệ chip, cả hai vẫn chia sẻ ngôn ngữ thiết kế nhôm nguyên khối siêu mỏng và khả năng vận hành yên tĩnh không cần quạt tản nhiệt ấn tượng. Đây thực sự là cuộc đối đầu thú vị, buộc người dùng phải cân nhắc giữa sức mạnh tiên phong của thế hệ mới hay giá trị sử dụng thực tế và kinh tế của phiên bản tiền nhiệm.

Thiết kế vỏ nhôm nguyên khối nhẹ nhàng của Macbook Air M4 và Air M5. Ảnh: Apple.

Thiết kế không quạt mang lại lợi thế về độ êm khi vận hành. Người dùng có thể làm việc trong không gian yên tĩnh như thư viện hoặc văn phòng mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Đây là điểm khác biệt rõ so với một số dòng MacBook Pro vẫn cần hệ thống tản nhiệt chủ động cho hiệu năng cao.

Màn hình Liquid Retina rực rỡ với độ sáng 500 nits và khả năng hiển thị 1 tỷ màu vẫn là tiêu chuẩn trên cả hai thế hệ, đảm bảo độ chính xác về màu sắc cao cho mọi nhu cầu từ chỉnh sửa hình ảnh đến giải trí. Trải nghiệm hội họp trực tuyến tiếp tục được tối ưu nhờ camera 12 MP Center Stage tích hợp tính năng Desk View thông minh. Về mặt thẩm mỹ, sắc xanh Sky Blue đầy lôi cuốn từ thời MacBook Air M4 vẫn được duy trì trên thế hệ Air M5, mang lại vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại và đậm tính nhận diện cho người sở hữu.

Chip M4 với CPU 10 lõi và GPU 8 lõi vẫn là nền tảng mạnh mẽ trong năm 2026. Hiệu năng thực tế cho thấy máy xử lý nhanh các tác vụ văn phòng, dựng video cơ bản hoặc chỉnh sửa ảnh. So với M1, tốc độ tăng gần gấp đôi, đủ đáp ứng nhu cầu phổ thông đến bán chuyên.

Hiệu năng xử lý văn phòng mạnh mẽ của bộ đôi laptop mỏng nhẹ đến từ Apple. Ảnh: Apple.

Chip M5 tạo đột phá với Neural Accelerator tích hợp vào GPU, giúp hiệu suất AI mạnh gấp 4 lần thế hệ tiền nhiệm. Sức mạnh này thể hiện rõ qua các tác vụ chuyên sâu khi M5 nhanh hơn 1,5 lần trên Blender và vượt trội gần 1,9 lần với Topaz Video AI - lợi thế cho giới sáng tạo chuyên nghiệp. Tuy nhiên, với nhu cầu văn phòng hay chỉnh ảnh nhẹ nhàng, MacBook Air M4 vẫn duy trì trải nghiệm mượt mà, ổn định và gần như không có độ trễ.

MacBook Air M5 mang lại cải tiến đáng chú ý với dung lượng tiêu chuẩn 512 GB và tốc độ SSD gấp đôi, giúp việc xử lý dữ liệu hay render video trở nên nhanh chóng. Băng thông bộ nhớ cũng tăng 28% lên mức 153 GB/s, hỗ trợ khả năng đa nhiệm mượt mà và hiệu quả. Đặc biệt, MacBook Air M5 tiên phong với kết nối Wi-Fi 7 và Bluetooth 6 tiên tiến, trong khi MacBook Air M4 vẫn là lựa chọn rất ổn định với các chuẩn kết nối đủ đáp ứng tốt nhu cầu hiện nay.

Người dùng có thể linh hoạt trong việc lưu trữ dữ liệu. Ảnh: Apple.

Cả hai đều hỗ trợ xuất ra 2 màn hình ngoài khi đóng nắp - một tính năng từng chỉ xuất hiện trên dòng MacBook Pro. Thời lượng pin giữ ở mức khoảng 18 giờ, đảm bảo trọn vẹn một ngày làm việc mà không cần sạc.

MacBook Air M5 có giá 29,49 triệu đồng cho bản 16 GB/512 GB là lựa chọn phù hợp với người dùng cần sức mạnh AI vượt trội và không gian lưu trữ lớn để phục vụ công việc chuyên sâu lâu dài. Trong khi đó, MacBook Air M4 có giá 25,59 triệu đồng cho bản 16 GB/256 GB tại Thế Giới Di Động lại mang đến giá trị kinh tế rõ nét, vẫn đảm bảo hiệu năng mạnh mẽ cho mọi tác vụ học tập và văn phòng với mức chi phí tối ưu.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm MacBook chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác.

Với mạng lưới hàng nghìn cửa hàng phủ khắp 34 tỉnh, thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy MacBook chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho tín đồ công nghệ muốn sở hữu iPhone, MacBook chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm.

Việc Apple giữ nguyên thiết kế, màn hình và các tính năng cốt lõi trên cả hai thế hệ giúp người dùng dễ dàng lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế thay vì chạy theo thông số. Trong bối cảnh chi phí và hiệu năng cần cân bằng, MacBook Air M4 vẫn là phương án đáng cân nhắc, trong khi MacBook Pro hoặc Macbook Air M5 phù hợp hơn với nhóm người dùng chuyên sâu.