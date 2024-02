Mặc áo dài chụp ảnh khắp 27 quốc gia

4 bộ ảnh được vợ chồng Tùng và Quỳnh thực hiện vào năm 2022 lần lượt tại tác phẩm phản chiến của Banksy (Bethlehem, Palestine), di tích The Treasury (thành cổ Petra, Jordan, Trung Đông), di tích Machu Picchu (Peru), nhà thờ Phục Sinh/ Mộ thánh (Jerusalem, Israel). Trong đó, điểm 2,3 là hai trong số bảy kỳ quan thế giới mới do tổ chức New 7 Wonders Foundation có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố vào năm 2007.