Lý lẽ đanh thép khi các bị cáo Trương Mỹ Lan, Đỗ Thị Nhàn vòng vo

Bắt giam kẻ thu thập hình ảnh, đe dọa tống tiền CSGT

Công an quận Hải An (Hải Phòng) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phạm Thành Dương (SN 1986, ở quận Hải An) về tội cưỡng đoạt tài sản.