Lý do TP.HCM không có thí sinh 10 Văn, tụt 9 bậc ở kỳ thi tốt nghiệp

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đề cập đến lý do thành phố không có thí sinh đạt điểm 10 môn Văn, đồng thời bị tụt bậc về điểm thi trung bình.

TP.HCM dẫn đầu cả nước về điểm trung bình môn Tiếng Anh. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sáng 18/7, Sở GD&ĐT TP.HCM cung cấp thông tin về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của học sinh trên địa bàn thành phố. Trong buổi họp, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, lý giải về vệc thứ hạng về điểm thi của thành phố giảm mạnh.

Vì sao thứ hạng của TP.HCM giảm?

Cụ thể, điểm trung bình của thí sinh TP.HCM là 6,84. Dù tăng 0,1, thứ hạng của thành phố giảm từ vị trí thứ 11 vào năm 2023 xuống vị trí thứ 20 vào năm 2024. Không riêng TP.HCM, Hà Nội cũng rời khỏi tốp 10 địa phương có điểm thi trung bình cao nhất.

Điểm trung bình các môn tổ hợp của TP.HCM dẫn đầu cả nước. Ảnh: Duy Hiệu.

Lý giải về việc điểm thi TP.HCM tụt hạng, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết trong kỳ thi này, 60,85% thí sinh TP.HCM chọn tổ hợp Khoa học tự nhiên, chiếm ưu thế hơn rất nhiều so với thí sinh chọn tổ hợp Khoa học xã hội.

Tuy nhiên, khi Bộ GD&ĐT công bố điểm, phổ điểm các môn Khoa học tự nhiên giảm so với năm 2023, trong khi phổ điểm các môn Khoa học xã hội lại cao hơn. Đó là lý do điểm trung bình của TP.HCM bị tụt so với những địa phương có tỷ lệ thí sinh chọn tổ hợp Khoa học xã hội nhiều hơn.

Một lý do khác là phần lớn học sinh lớp 12 ở TP.HCM đã trúng tuyển sớm vào các trường đại học bằng nhiều phương thức khác. Khi đã trúng tuyển sớm, thí sinh có xu hướng ít tập trung ôn tập tất cả môn thi mà sẽ dồn sức cho những môn nằm trong tổ hợp xét tuyển đại học.

Minh chứng là điểm trung bình những khối xét tuyển đại học truyền thống như A00, , A01, B00, D01 của học sinh TP.HCM cao nhất còn khối D01 xếp thứ 8.

Hơn nữa, TP.HCM vẫn đi đầu về điểm thi môn Tiếng Anh. Đây là năm thứ 8 liên tiếp học sinh của thành phố dẫn đầu cả nước về điểm thi môn này, môn Toán cũng đứng thứ 3.

Sở GD&ĐT TP.HCM nói rằng điểm thi Tiếng Anh của học sinh thành phố luôn cao vì TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, điều kiện học tập tiếng Anh của trẻ rất tốt.

Phụ huynh trên địa bàn cũng rất quan tâm và đầu tư cho con em học, trau dồi ngoại ngữ. Ước tính khoảng 90% học sinh TP.HCM được học tiếng Anh từ lớp 1, dù chương trình bắt buộc của Bộ GD&ĐT là từ lớp 3.

Cuối cùng, ông Nguyễn Văn Hiếu đề cập đến việc trong các kỳ thi chung, cách dạy học, đánh giá năng lực theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh tại TP.HCM không phù hợp với đề chung, nhất là ở các môn trắc nghiệm.

Dù vậy, TP.HCM vẫn kiên định trong việc đi theo hướng dạy học, đánh giá này vì thành phố tin rằng định hướng đó không chỉ áp dụng vào các kỳ thi chung, mà còn giúp phát triển năng lực tư duy của trẻ để các em áp dụng vào việc giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.

TP.HCM cam kết đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh gặp sự cố thi môn Văn ở điểm thi THPT Nguyễn Du. Ảnh: Duy Hiệu.

TP.HCM không có điểm 10 Văn là bình thường

Cũng trong buổi họp, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đề cập đến việc TP.HCM không có thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn.

Theo ông Hiếu, chuyện thí sinh đạt bài Văn điểm 10 là rất hiếm và khó có thể xảy ra. Năm 2024, cả nước một triệu thí sinh dự thi nhưng chỉ có 2 bài Văn điểm 10.

Do đó, TP.HCM không có thí sinh đạt điểm 10 môn Văn không phải là chuyện lạ hay bất thường. Điều này cũng không phải do học sinh TP.HCM yếu kém hay do quá trình giảng dạy có vấn đề.

Hơn nữa, cán bộ chấm thi của TP.HCM đã làm đúng nhiệm vụ, chấm đúng theo barem của Bộ GD&ĐT ban hành để đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh. Năm 2024, học sinh thành phố có 94,66% em đạt trên trung bình môn Văn, tỷ lệ này vẫn duy trì ổn định qua nhiều năm.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin thêm về sự cố trong giờ thi môn Ngữ văn tại điểm thi trường THPT Nguyễn Du vào ngày 27/6 vừa qua.

Cụ thể, ông Hiếu khẳng định theo báo cáo của hội đồng thi, bài làm của các thí sinh trong phòng thi xảy ra sự cố hoàn toàn bình thường, kết quả của thí sinh tốt, không có vấn đề bất thường xảy ra.

Trước đó, theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP.HCM hôm 5/7, trong buổi thi môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT hôm 27/6, điểm thi trường THPT Nguyễn Du xảy ra sự cố cán bộ coi thi ký tên nhầm vào ô chữ ký của cán bộ chấm thi trên giấy làm bài của 22 thí sinh phòng 2500.

Sau khi nhận được báo cáo, Thường trực Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP.HCM năm 2024 chỉ đạo hội đồng thi thực hiện rà soát bài thi môn Ngữ văn của tất cả thí sinh phòng 2500. Qua rà soát, ban chỉ đạo nhận thấy tất cả thí sinh đều hoàn thành bài thi.