Lý do phim 'Cô đi mà lấy chồng tôi' gây sốt

"Marry My Husband" lôi cuốn người xem bởi loạt tình tiết kịch tính. Nữ chính do Park Min Young thủ vai là điểm nhấn với màn thể hiện ấn tượng.

Genre: Lãng mạn, Kịch tính, Giả tưởng

Director: Park Won Gook

Cast: Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon

Rating: 8/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Marry My Husband (tựa Việt: Cô đi mà lấy chồng tôi) chuyển thể từ webtoon cùng tên đang được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Hai tập đầu ra mắt đã ghi nhận tỷ suất người xem lần lượt là 5,2% và 5,9%, con số ấn tượng so với đài cáp như tvN. Tác phẩm để lại dấu ấn qua những màn đáp trả xéo sắc của nữ chính dành cho những kẻ toan tính hãm hại cô.

Trong phim, nữ chính Kang Ji Won do Park Min Young đảm nhận liên tiếp khiến khán giả phấn khích bởi màn lột xác ấn tượng. Ngoài ra, câu chuyện tái sinh, xuyên không của Kang Ji Won với giám đốc Yoo Ji Hyeok (Na In Woo) cũng là một ẩn số thú vị.

Kịch bản hấp dẫn, diễn xuất ấn tượng

Marry My Husband xoay quanh câu chuyện về Kang Ji Won, một người phụ nữ không may mắc ung thư giai đoạn cuối. Cô bị gia đình nhà chồng đối xử thậm tệ và coi như con gà đẻ trứng vàng. Cuộc đời Ji Won càng trở nên bi đát khi chứng kiến chồng ngoại tình với Jung Soo Min (Song Ha Yoon), người bạn thân nhất của mình. Khi đôi bên lời qua tiếng lại, Ji Won không may bị xô ngã và qua đời.

Trong cơn mơ, Ji Won khiến người xem không khỏi xúc động khi tái ngộ người cha quá cố. Ký hiệu hình trái tim trên tờ tiền mà cha đưa cho Ji Won giúp cô tái sinh trở về 10 năm trước. Từ đây, Ji Won bày tỏ quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình, đồng thời lên kế hoạch trả thù chồng cũ và bạn thân.

Việc sử dụng yếu tố xuyên không giả tưởng không gây cảm giác nhàm chán. Thay vào đó, Marry My Husband thuyết phục được khán giả với kịch bản chỉn chu, khéo léo trong việc triển khai nội dung. Sự thú vị nằm ở việc theo dõi Ji Won lần lượt đưa ra hướng đi mới cho bản thân. Đến từ tương lai là lợi thế giúp cô thoát khỏi những cạm bẫy.

Marry My Husband khiến người xem phấn khích qua từng tập phim.

Để bộ phim có sự hài hòa nhờ công lớn của đạo diễn Park Won Gook. Xen lẫn sự căng thẳng, kịch tính là những tình huống vui vẻ, ấm áp. Cụ thể trong tập 2 và 3, Ji Won liên tiếp kết thân với đồng nghiệp ở chỗ làm. Màn phối hợp giữa Ji Won và trợ lý Yang khiến quản lý Kim bẽ mặt khá hài hước. Ngoài ra, Ji Won cũng trở nên thân thiết với Yoo Hee Yeon, cô đồng nghiệp ngây ngô giàu năng lượng tích cực.

Một số khán giả để lại phản hồi tích cực sau khi xem những tập đầu: "Các tình tiết truyện lên phim được thêm thắt, chỉnh sửa thấy hợp lí hơn hẳn" hay "Xem phim thấy hay hơn truyện rất nhiều, đọc truyện hết rồi mà giờ hóng phim từng tập".

Vị giám đốc uy quyền Yoo Ji Hyeok cũng là một nhân vật thú vị. Theo nguyên tác trên webtoon, Ji Hyeok và Ji Won đều xuyên không về năm 2013. Điều này được nhắc tới trong tập 4 khi Ji Hyeok tới dự lễ tang của Ji Won, anh không may gặp tai nạn trên đường về. Sau khi tái sinh, anh cũng sở hữu ký hiệu hình trái tim như Ji Won. Chi tiết này thành công kích thích sự tò mò của người xem và sẽ được lý giải trong các tập tới.

Bên cạnh đó, Marry My Husband còn một vài điểm trừ như tông màu phim lạnh lẽo, u tối. Một số phân đoạn nhịp phim chậm gây cảm giác mệt mỏi. Đạo diễn Park Won Gook chưa cho thấy sự linh hoạt trong việc sử dụng góc máy. Nét diễn xuất của Na In Woo trong vai giám đốc còn khiên cưỡng, chưa ăn nhập với nữ chính Park Min Young.

Mỹ nhân bước ra từ truyện tranh

Trong ba tập đầu, Kang Ji Won được khắc họa là một cô gái trầm tính, rụt rè. Dành trọn thời gian cho công việc nên Ji Won không biết cách chăm sóc bản thân. Cô ăn uống thiếu khoa học, phong cách ăn mặc kém nổi bật so với mọi người.

Tuy nhiên, kể từ lúc tái sinh, Ji Won quyết tâm thay đổi lối sống trở nên tích cực, yêu chiều bản thân nhiều hơn. Cô lên kế hoạch tài chính độc lập, thay đổi chế độ ăn uống, đọc sách tích lũy tri thức. Đặc biệt, tập 3 chứng kiến màn lột xác ngoạn mục của Ji Won với sự hỗ trợ từ Hee Yeon. Cô cắt tóc, trang điểm, diện trang phục sang trọng.

Trên thực tế, diện mạo mới của Ji Won là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Theo đó, một bộ phận khán giả cảm thấy hụt hẫng khi Ji Won để tóc ngắn thay vì tóc dài trong nguyên tác webtoon. Số khác bày tỏ sự thích thú khi thấy giao diện mới của nữ chính.

"Thần thái thay đổi, cá tính với mạnh mẽ hơn hẳn. Mọi người cứ bảo thích giữ tóc dài như cũ giống truyện, nhưng mình thấy Kang Ji Won trong truyện nhìn vẫn hiền, việc cắt tóc như cắt bỏ quá khứ đau thương rồi", một khán giả viết.

Khán giả dành lời khen ngợi cho màn hóa thân của Park Min Young trong phim.

Trước Marry My Husband, Park Min Young từng để lại ấn tượng sâu sắc qua vai Kim Mi So trong What's Wrong with Secretary Kim (2018). Cả hai tác phẩm đều được chuyền thể từ những bộ webtoon nổi tiếng. Danh hiệu "xé truyện bước ra" của Park Min Young đến từ sự ưu ái của khán giả. Họ cho rằng những nhân vật chuyển thể từ webtoon như sinh ra để dành cho nữ diễn viên sinh năm 1986.

Trên màn ảnh, diễn xuất của Park Min Young được đánh giá cao khi cho thấy sự linh hoạt, phối hợp ăn ý với các diễn viên khác, mang lại cảm giác tự nhiên. Trong những phân cảnh phức tạp, đòi hỏi bộc lộ cảm xúc, nữ diễn viên thành công trong việc thuyết phục người xem.

Khán giả đang kỳ vọng vào màn thể hiện của Park Min Young trong những tập tới. Việc thay đổi quá khứ là con dao hai lưỡi khi chỉ tạm thời giúp Ji Won né tránh cạm bẫy. Đồng thời những khó khăn, thử thách khôn lường cũng đang đón chờ cô ở phía trước.