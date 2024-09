Lý do người mẹ bỏ con vào thùng xốp rồi thả trôi sông

Vừa mới sinh ra nhưng được chẩn đoán mắc nhiều bệnh nặng, Ph. đã nghĩ quẩn dẫn đến hành động bỏ con vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông.

Liên quan đến vụ việc cháu bé sơ sinh bị mẹ thả trôi trên sông, ngày 25/9, lãnh đạo phường Vinh Tân (thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết, cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An theo hình thức miễn phí. Riêng người mẹ và bà ngoại sau khi làm việc với công an đã được cho về để chăm sóc con.

Cháu bé bị người mẹ bỏ trong thùng xốp cùng các đồ dùng rồi thả trôi trên sông Vinh.

Qua xác minh ban đầu cho thấy, người mẹ có hành vi bỏ con trong thùng xốp rồi thả trôi sông là chị Ph. (trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An), cháu bé là con trai mới sinh 4 ngày tuổi.

Làm việc với cơ quan công an, Ph. khai do hoàn cảnh khó khăn, sau khi sinh con ra được chẩn đoán mắc nhiều bệnh nền, bệnh nặng và nhận thấy khó có khả năng nuôi con nên chiều 24/9, Ph. đã xin cho con ra viện.

Sau khi được cứu lên bờ, Công an phường Vinh Tân đã đưa cháu bé về Trạm Y tế phường để kiểm tra sức khỏe rồi chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để điều trị.

Khoảng 16h cùng ngày, Ph. chở bà ngoại bế theo cháu đi ra chợ Vinh mua một thùng xốp rồi đi về phía sông Vinh. Khi đến khu vực bãi sông, cách cầu Tùng Binh (khối Cộng Hòa, phường Vinh Tân, TP. Vinh) khoảng 20m, Ph. nói mẹ ngồi trên xe còn Ph. mang theo con và thùng xốp xuống mép sông. Tại đây, Ph. đặt con vào thùng xốp rồi thả trôi trên sông.

Lúc này một số ngư dân chèo thuyền trên sông phát hiện nên đã đi đến cứu vớt cháu bé lên bờ.

“Người mẹ khai nhà thuộc diện khó khăn, con bệnh tật, lo không nuôi được nên nghĩ quẩn. Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An”, lãnh đạo phường Vinh Tân nói.

Sự việc đã khiến nhiều người bất bình vì hành động dại dột, thiếu suy nghĩ của người mẹ.

Khoảng 16h10 ngày 24/9, Công an phường Vinh Tân nhận được tin báo từ người dân nên đã lập tức có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc đồng thời đưa cháu bé về Trạm Y tế phường Vinh Tân để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu cho thấy, cháu bé nặng khoảng 2,3 kg, bị bệnh vàng da. Kiểm tra bên ngoài không có biểu hiện tổn thương ngoài da, các chức năng sống bình thường.

Tối cùng ngày, sau khi làm việc với cơ quan công an, Ph. và con đã được đưa đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Hiện Công an phường Vinh Tân đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.