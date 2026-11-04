Lý do khoang xe Skoda tạo cảm giác chắc chắn

Từ ghế ngồi đến bệ tỳ tay và các tấm ốp, độ chắc chắn trong khoang xe Skoda có thể được kiểm chứng qua kết cấu và cách hoàn thiện.

Người mua có thể không biết tên loại sợi bọc ghế, nhưng thường nhận ra rất nhanh cảm giác khi kéo tay nắm cửa, đặt khuỷu tay lên bệ tỳ tay hoặc ngồi xuống ghế. Trong bốn mẫu xe Skoda đang phân phối tại Việt Nam - Skoda Kushaq, Slavia, Karoq và Kodiaq - sự chắc chắn được tạo ra bằng cách phối hợp cấu trúc, vật liệu, tính hoàn thiện và cảm giác nhất quán giữa các điểm chạm.

Tại showroom, niềm tin bắt đầu từ một điểm chạm

Khi ngồi vào Skoda Kushaq - ở cả hai phiên bản Ambition và Style đang bán tại Việt Nam - người xem có thể thử đặt tay lên bệ tỳ, quan sát chỗ vật liệu bọc ghế gặp đường chỉ may, rồi chú ý độ ổn định khi tựa tay, sự liền mạch giữa bề mặt và cách các chi tiết được hoàn thiện.

Khoang nội thất Skoda Kushaq Style, cấu hình đang phân phối tại Việt Nam. Ảnh: Skoda Việt Nam.

Cảm giác ấy có thể kiểm chứng bằng tay tại showroom. Những gì cấu thành nên từ chủng loại vật liệu, thành phần và tiêu chuẩn kiểm chứng là phần Skoda công bố trong tài liệu của hãng. Đọc song song hai nguồn này cho thấy câu chuyện vật liệu vận hành ở hai cấp độ gồm cảm nhận của người dùng và kỹ thuật của nhà sản xuất.

Từ cảm giác trên ghế đến dữ liệu trong báo cáo

Theo Báo cáo Phát triển bền vững 2025 của Skoda Auto, toàn bộ vật liệu dệt trên ghế và ốp cửa của Skoda Superb mới được làm từ polyester tái chế 100%. Đây là thông tin về thành phần vật liệu dệt trên mẫu xe được hãng nêu đích danh, giúp người dùng có thêm dữ liệu cụ thể để đối chiếu với cảm nhận bề mặt và kết cấu dệt khi ngồi trong xe.

Nội thất Skoda Superb thế hệ mới - mẫu xe được hãng nêu đích danh trong Báo cáo Phát triển bền vững 2025. Ảnh: Skoda Auto.

Ví dụ khác Skoda công bố trên mẫu Skoda Elroq quốc tế là vải Recytitan trong cấu hình Loft. Theo thông cáo của hãng tháng 8/2024, vật liệu này gồm 78% PET tái chế, 16% PET mới và 6% sợi tái chế cơ học từ quần áo đã qua sử dụng (tính theo khối lượng vải). Vải được bố trí ở ghế, ốp cửa và bệ tỳ tay - những vị trí người ngồi có thể nhìn thấy kết cấu dệt và cảm nhận bề mặt khi tiếp xúc.

Bản vẽ thiết kế nội thất Skoda Elroq Loft với vật liệu Recytitan (tư liệu quốc tế, không đại diện cho cấu hình xe bán tại Việt Nam). Ảnh: Skoda Auto.

Cũng trong báo cáo, Skoda Auto đặt mục tiêu tăng gấp đôi lượng nhựa tái chế trên mẫu xe điện mới từ năm 2025, đạt khoảng 40 kg vật liệu ròng mỗi xe. Đây là mục tiêu chung của hãng, không phải mức áp dụng cho mọi sản phẩm.

Con số này cũng có phạm vi khác với tỷ lệ 100% polyester tái chế trong phần vải ghế và ốp cửa của Superb mới. Một bên đề cập tổng lượng nhựa tái chế dự kiến trên xe điện mới, bên còn lại mô tả thành phần vải tại vị trí cụ thể trên mẫu xe.

Vì sao cảm giác “chắc” không đồng nghĩa với vật liệu đắt tiền

Điều đáng giá của câu chuyện vật liệu nằm ở chỗ nó nối được hai thế giới. Trong thực tế, người mua có thể ngồi thử Kushaq, Slavia, Karoq hoặc Kodiaq tại showroom và đánh giá trực tiếp độ chắc chắn của ghế, bệ tỳ tay và ốp cửa - yếu tố đến từ kết cấu, cách dệt, lớp đệm và phương pháp lắp đặt. Trong tài liệu của hãng, họ có thể tìm hiểu cách Skoda Auto đang lựa chọn và tăng cường sử dụng vật liệu tái chế ở cấp toàn cầu, qua những ví dụ cùng mục tiêu được công bố.

Nguồn gốc tái chế của vật liệu không quyết định độ mềm, độ bền hay cảm giác khi sử dụng. Những đặc tính này còn phụ thuộc vào cấu trúc sợi, cách dệt, lớp đệm, phương pháp lắp đặt và quá trình thử nghiệm. Với bệ tỳ tay, độ ổn định cũng đến từ kết cấu bên dưới chứ không riêng lớp bề mặt.

Đồ họa nội thất Skoda Kodiaq trong bộ tư liệu báo chí toàn cầu tháng 4/2024. Ảnh: Skoda Auto.

Để đánh giá cảm giác chắc chắn trong khoang xe, người dùng có thể quan sát độ đồng đều của bề mặt, đường may, mối tiếp giáp giữa các chi tiết và kiểm tra độ ổn định khi sử dụng.

Với Skoda Kodiaq, cách bố trí các mảng bề mặt và trang bị trong khoang lái cũng cho thấy rõ cách Skoda tổ chức điểm chạm quanh người ngồi.

Tại showroom, người dùng có thể kiểm tra độ hoàn thiện qua ba chi tiết gồm đường chỉ may trên ghế có thẳng, đều và không gợn hay lệch mối; bệ tỳ tay có ổn định, không rung hoặc lún khi ấn; cùng khe hở giữa các tấm ốp có đồng đều, không chênh cấp.

Hình ảnh và thông tin vật liệu trong bài minh họa cho định hướng toàn cầu của Skoda Auto. Chất liệu bọc, màu sắc và trang bị trên xe tại Việt Nam có thể khác nhau tùy phiên bản và cần được đối chiếu trực tiếp tại đại lý.