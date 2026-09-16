Lý do Greenfeed đặt sự chăm sóc là trung tâm của trải nghiệm nhân viên

Từ cam kết chăm sóc chu toàn đến sự ghi nhận “Best Workplaces in Asia 2026”, Greenfeed cho thấy môi trường làm việc tốt lành bắt đầu từ trải nghiệm và sự quan tâm dành cho đội ngũ.

Greenfeed là doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam duy nhất được tổ chức quốc tế Great Place To Work vinh danh tại xếp hạng “Best Workplaces in Asia 2026”, công bố ngày 10/9, ngay trong lần đầu tiên tham dự.

Danh sách “Best Workplaces in Asia 2026” ghi nhận những doanh nghiệp có văn hóa nơi làm việc nổi bật trong khu vực châu Á. Kết quả được xác định dựa trên khảo sát về trải nghiệm và văn hóa nơi làm việc, qua đó phản ánh tiếng nói của người lao động.

Phía sau sự ghi nhận cấp châu lục là định hướng được Greenfeed theo đuổi xuyên suốt: Để mỗi người lao động đều cảm thấy được chăm sóc trên hành trình làm việc của mình. Từ định hướng đó, doanh nghiệp từng bước xây dựng trải nghiệm cho đội ngũ hơn 5.500 nhân sự, từ sự chăm sóc toàn diện sức khỏe tâm - thân - trí - thần đến cơ hội phát triển sự nghiệp và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cùng tổ chức.

Chăm sóc chu toàn đến mỗi cá nhân

Với Greenfeed, cam kết Care (Chăm sóc chu toàn) không chỉ là thông điệp mà được cụ thể hóa qua chính sách nhân sự và trải nghiệm tại nơi làm việc.

Các chương trình chăm sóc sức khỏe được thiết kế phù hợp với từng nhóm nhân viên làm việc tại văn phòng, nhà máy và trang trại. Năm 2026, chương trình bảo hiểm sức khỏe được triển khai cho gần 12.000 nhân viên và người thân, không phân biệt cấp bậc hay chức danh. 95% nhân viên tham gia khám sức khỏe và tiêm vaccine theo tính chất công việc.

Nhân viên Greenfeed thi đấu tại giải pickleball nội bộ 2026 với thông điệp “Unleash the Banger In You”.

Cùng với sức khỏe thể chất, Greenfeed mở rộng sự chăm sóc đến sức khỏe tinh thần của đội ngũ. Điển hình là câu lạc bộ thể thao Outrace Club có hơn 2.400 thành viên tham gia, tạo không gian để nhân viên gắn kết và rèn luyện thể chất với các bộ môn đa dạng như chạy bộ, tennis, pickleball, cầu lông, bơi lội... Greenfeed đồng thời triển khai khóa para-helper để nhân viên hiểu hơn về stress, nhận diện sớm dấu hiệu căng thẳng và biết cách lắng nghe, hỗ trợ đồng nghiệp.

Thấu hiểu từ sự kết nối và lắng nghe chân thành

Năm 2026, Greenfeed triển khai chương trình teambuilding Greenfeed Day tại nhiều điểm đến dành cho hơn 5.000 nhân sự trong nước và Đông Nam Á.

Trải nghiệm nhân viên cũng được số hóa với Greenfeed & Me - hệ sinh thái “một điểm chạm” tích hợp HR portal, tạp chí nội bộ và chatbot G-nie. Hệ thống giúp nhân viên, đặc biệt là lực lượng làm việc theo ca hoặc phân tán, dễ dàng cập nhật thông tin về tổ chức và tiếp cận hỗ trợ cần thiết.

Nhân viên Greenfeed tham gia hoạt động nội bộ chúc mừng danh hiệu “Best Workplaces in Asia 2026”.

Bên cạnh kết nối, Greenfeed chú trọng tạo không gian để người lao động lên tiếng về chính môi trường mình đang làm việc. Greenfeed Voice được triển khai như kênh khảo sát nội bộ ẩn danh và minh bạch - nơi nhân viên có thể chia sẻ suy nghĩ, đề xuất sáng kiến và phản ánh vấn đề trong trải nghiệm làm việc. Đây là cách môi trường làm việc được xây dựng từ trải nghiệm thật của người lao động.

“Lắng nghe và chăm sóc là cách Greenfeed thể hiện sự tôn trọng với mỗi cá nhân. Chúng tôi mong muốn mỗi nhân viên có thể an tâm đồng hành cùng tổ chức và cùng nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp. Đó cũng là nền tảng để Greenfeed kiến tạo môi trường làm việc thực sự nhân văn và hạnh phúc”, đại diện Greenfeed cho biết.

Trong năm 2025, khảo sát Great Place To Work ghi nhận 95% nhân viên đánh giá Greenfeed là nơi làm việc tuyệt vời, cao hơn mức trung bình 59% của thị trường. Dấu mốc Best Workplaces in Asia 2026 tiếp tục củng cố định hướng đầu tư cho con người phù hợp của Greenfeed, hướng đến tăng trưởng bền vững.

Để tìm hiểu thêm cơ hội nghề nghiệp tại Greenfeed, độc giả có thể truy cập website hoặc fanpage tuyển dụng Greenfeed Vietnam Careers.