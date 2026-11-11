Lý do giữ biệt thự cổ ở quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang hoàn thiện hạng mục chính. Biệt thự 2 tầng phía phố Lý Thái Tổ, được tạm giữ và cải tạo để trưng bày, triển lãm.

Ngày 11/11, UBND phường Hoàn Kiếm có thông tin về giai đoạn 1 của dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Theo Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, khu đất xây dựng quảng trường - công viên có diện tích 21.151 m², thuộc phạm vi nghiên cứu quy hoạch 26.333 m² tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm và ga C9. Khu vực tiếp giáp các phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ và Trần Nguyên Hãn, có điều kiện kết nối với không gian đi bộ, góp phần mở rộng diện tích sinh hoạt văn hóa và cộng đồng tại trung tâm Thủ đô.

Theo phường Hoàn Kiếm, dự án hoàn trả tạm mặt bằng được khởi công từ tháng 3/2026 đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục theo chỉ đạo của Thành phố. Mặt bằng được bàn giao theo tiến độ của công tác GPMB nên chủ đầu tư đã phối hợp với các nhà thầu tổ chức thi công cuốn chiếu: vừa phá dỡ, thu dọn tại các vị trí mới tiếp nhận, vừa triển khai làm nền, lát đá sân và đường dạo tại các khu vực đủ điều kiện. Cách tổ chức này giúp hạn chế thời gian chờ mặt bằng, duy trì tiến độ trong điều kiện thi công tại khu vực Trung tâm.

Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Duy Phạm.

Đại diện phường cho biết, hiện các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện các khu vực của Quảng trường chính, hướng tới phục vụ người dân, du khách và các chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Lễ hội sáng tạo và Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2026. Việc đưa những khu vực đủ điều kiện vào sử dụng sớm được xác định là nhiệm vụ ưu tiên nhưng đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu an toàn và chất lượng công trình.

Điểm nổi bật của phương án hoàn trả tạm là lựa chọn kết cấu lát đá có thể tháo dỡ thay vì cố định toàn bộ trên nền bê tông. Mặt sân sử dụng đá granite kích thước 15 × 15 cm, dày 10 cm, đặt trên lớp đệm cát vàng dày 5 cm.

Kết cấu này đáp ứng mục tiêu khai thác trước mắt, đồng thời dễ dàng thu hồi tái sử dụng cho các dự án hạ tầng khác của phường khi Thành phố triển khai quy hoạch tổng thể khu vực. Giải pháp này góp phần bảo vệ môi trường, tăng tính thẩm thấu của lớp vật liệu lát đồng thời tiết kiệm vật liệu, tránh lãng phí. Đây là cách tiếp cận chú trọng tính kế thừa giữa các giai đoạn, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công.

Về quy mô, dự án bố trí khoảng 8.700 m² sân và đường dạo lát đá; khoảng 5.936 m² dành cho cây xanh, thảm cỏ và khu vực trông giữ xe, trong đó riêng thảm cỏ chiếm khoảng 28% diện tích khu đất. Hệ thống cây xanh hiện hữu có giá trị được bảo tồn, kết hợp trồng bổ sung cây bóng mát; cùng với ghế nghỉ và chiếu sáng cảnh quan, tạo nên không gian công cộng xanh, thân thiện, phục vụ người dân và du khách cả ban ngày lẫn buổi tối.

Đáng chú ý, cùng với việc chỉnh trang cảnh quan, dự án quan tâm gìn giữ dấu ấn kiến trúc khu vực. Biệt thự hai tầng phía phố Lý Thái Tổ, thuộc khuôn viên Điện lực Hà Nội cũ, được tạm giữ lại và cải tạo phục vụ trưng bày, triển lãm theo chuyên đề.

Theo quy hoạch, biệt thự của Viện Văn học và tòa nhà Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng được giữ lại để tu bổ, phục vụ hoạt động văn hóa.

Việc hình thành Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm giúp mở rộng không gian công cộng, nâng cao chất lượng cảnh quan và phát huy giá trị văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm. Với phương án triển khai theo giai đoạn, kết hợp khai thác sớm và tái sử dụng vật liệu, dự án hướng tới mục tiêu phục vụ nhu cầu hiện tại của nhân dân, đồng thời chuẩn bị điều kiện cho phát triển không gian trung tâm Thủ đô trong tương lai.