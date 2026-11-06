Lý do Đà Nẵng đề nghị 5 thủy điện không xả nước trong 1 tuần

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có công văn gửi Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia, về việc vận hành các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn từ nay đến hết ngày 11/11.

Lòng hồ thuỷ điện Đăk Mi 4 cạn nước.

Để chủ động ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước năm 2027, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia xem xét không huy động hoặc huy động các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4, Sông Tranh 2 vận hành xả nước qua phát điện ở mức tối thiểu từ nay đến hết ngày 11/11 (là các ngày được dự báo có mưa trên lưu vực), để các hồ ưu tiên vận hành tích nước sớm.

Việc này nhằm từng bước cải thiện nguồn nước tại các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

UBND TP. Đà Nẵng cho hay, dự báo El Nini, nguy cơ thiếu nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn cho thấy nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố được đánh giá ở mức cao đến rất cao.

Đặc biệt, kịch bản rủi ro rất cao có thể tạo ra tác động cộng hưởng giữa nắng nóng kéo dài, mùa mưa năm 2027 đến muộn, thiếu nước hồ chứa và xu thế suy giảm dòng chảy từ thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn. Nhiều hồ chứa có nguy cơ cao.

Hiện nay, mực nước tại các hồ chứa thuỷ điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4, Sông Tranh 2 đang ở mức rất thấp, có khả năng cao không tích đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa cạn năm 2027.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, từ nay đến 11/11, Đà Nẵng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, nền nhiệt độ giảm.

Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các lực lượng chức năng chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới. Các đơn vị rà soát, chủ động sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu đến nơi an toàn.

Đồng thời tổ chức lực lượng canh gác, bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở…