Lý do chưa công bố mức phạt Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs

Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử cho biết đang hoàn thiện các thủ tục để công bố mức phạt cụ thể đối với Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử giải thích lý do chưa ban hành mức xử phạt cụ thể đối với Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs.

Theo Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, do vướng mắc một số khâu về thủ tục hành chính, việc ban hành quyết định mức xử phạt hành chính với Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị chậm trễ. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử sẽ công bố quyết định xử phạt thông qua trang web của Cục.

"Cục đang chuyển giao một số giấy tờ và con dấu với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên việc ban hành quyết định bị chậm mất vài ngày. Trong quyết định đã có mức phạt cụ thể rồi. Chúng tôi sẽ hoàn thiện thủ tục để công bố quyết định xử phạt", bà Huyền nói.

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và ông Lê Tuấn Linh - Tổng Giám đốc công ty CER tại buổi họp báo chiều 14/3. Ảnh: Việt Linh.

Trước đó, vào chiều 14/3, Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử mời bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), ông Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), bà Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên) lên làm việc.

Sau buổi làm việc, Cục kết luận Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục là những người chủ trì phiên livestream bán sản phẩm kẹo rau củ. Thùy Tiên giữ vai trò khách mời.

Theo Cục trưởng Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, tại buổi làm việc, cả ba đều nhận lỗi khi cung cấp thông tin sản phẩm không đúng sự thật.

Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng vì hành vi quảng cáo không đúng sự thật, gây nhầm lẫn về chất lượng đã được công bố.

Ngày 20/3, theo thông tin mới nhất từ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cơ quan này đã yêu cầu Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia kiểm nghiệm thêm một số chất và chỉ tiêu an toàn.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia báo cáo Cục An toàn thực phẩm trước đó thì các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng..., đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.

Tuy nhiên, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cũng đã phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol - một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100 g - nhưng không có ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Hiện tại, Cục An toàn Thực phẩm chưa công bố chênh lệch giữa hàm lượng chất xơ ghi trên nhãn sản phẩm và thực tế trong kẹo. Bên cạnh đó, hàm lượng Sorbitol đạt 33,4 g/100 g, nghĩa là hơn 1/3 khối lượng sản phẩm là Sorbitol - chất tạo ngọt thuộc nhóm đường rượu. Như vậy, 1 viên kẹo Kera 3,2 g thì có đến hơn 1 g là đường. Đây là mức cao so với nhiều thực phẩm thông thường.