Lý do Alexander-Arnold vắng mặt ở đại chiến PSG

AS cho biết Alexander-Arnold bị đau ở cơ bắp chân phải. Sau khi hội ý với đội ngũ y tế, HLV Xabi Alonso quyết định không mạo hiểm. Ông chọn Federico Valverde đá ở vai trò hậu vệ phải thay cho tân binh đến từ Liverpool.

AS cũng nhận định quyết định này đã ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch của HLV Alonso, khi ông cần một đội hình mạnh mẽ để đối đầu với PSG. Kết quả chung cuộc, Real nhận thất bại 0-4 trước nhà vô địch UEFA Champions League, còn Valverde cũng có ngày thi đấu đáng quên khi buộc phải đá trái sở trường.

Trong trận thắng 1-0 trước Juventus ở vòng 1/8 FIFA Club World Cup 2025, Alexander-Arnold đã tỏa sáng với quả tạt để Gonzalo Garcia đánh đầu tung lưới đối thủ. Đây là pha kiến tạo đầu tiên của cựu sao Liverpool cho Real Madrid, trong trận thứ 4 anh ra sân tại đội bóng mới.

Ngoài Alexander-Arnold, Real cũng không có sự phục vụ của Dean Huijsen ở trận gặp PSG. Cựu sao Bournemouth không thể ra sân do án treo giò, do tấm thẻ đỏ tại trận tứ kết gặp Dortmund.

Lần đầu tiên kể từ tháng 11/2003, Real Madrid mới để thủng lưới đến 3 bàn sau 24 phút đầu trận gặp PSG. "Los Blancos" chơi bị động và không thể phản kháng những pha lên bóng tốc độ và chuẩn xác của đối thủ.

HLV Alonso phải nhanh chóng cải thiện phong độ ở hàng thủ trước khi mùa giải 2025/26 khởi tranh.

