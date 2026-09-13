Lưu ý khi bổ sung men tiêu hóa cho trẻ

Trẻ đầy bụng, xì hơi hoặc rặn khi đi tiêu chưa chắc do thiếu men tiêu hóa. Việc bổ sung các loại “men” cho trẻ cần dựa trên nguyên nhân và chỉ định của bác sĩ.

Trẻ bị táo bón cần được bổ sung men tiêu hoá. Ảnh: Shutterstock.

Dược sĩ Trương Văn Hòa, Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), cho biết men vi sinh và men tiêu hóa thường bị gọi chung là “men”, nhưng thực tế có bản chất và công dụng khác nhau.

Men tiêu hóa là các enzym giúp phân giải chất bột đường, chất đạm và chất béo để cơ thể hấp thu. Trong điều kiện bình thường, hệ tiêu hóa của trẻ có thể tự sản xuất các enzym cần thiết theo từng giai đoạn phát triển.

Theo dược sĩ Hoà, các biểu hiện như đầy bụng, xì hơi hoặc rặn khi đi tiêu ở trẻ nhỏ thường liên quan đến sự chưa hoàn thiện về chức năng tiêu hóa hơn là thiếu enzym. Tình trạng thiếu enzym thực sự khá hiếm và thường liên quan đến một số bệnh lý đặc biệt.

Do đó, trẻ chỉ nên sử dụng men tiêu hóa khi có nghi ngờ hoặc bằng chứng thiếu enzym và được bác sĩ chỉ định sau khi đánh giá. Việc tự ý sử dụng kéo dài có thể che lấp triệu chứng bệnh lý tiềm ẩn, làm chậm quá trình chẩn đoán và can thiệp.

Trong khi đó, men vi sinh là các vi sinh vật sống có lợi, giúp duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Một số chủng có thể được cân nhắc trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị tiêu chảy, đặc biệt tiêu chảy liên quan đến sử dụng kháng sinh.

Ở trẻ khỏe mạnh, đặc biệt trẻ bú mẹ hoàn toàn, việc bổ sung men vi sinh cũng không cần thiết thường quy nếu không có chỉ định cụ thể từ nhân viên y tế.

Dược sĩ Hòa khuyến cáo việc lựa chọn men vi sinh hay men tiêu hóa cần dựa trên nguyên nhân gây triệu chứng. Trong nhiều trường hợp, điều chỉnh chế độ nuôi dưỡng phù hợp có thể là biện pháp cần thiết thay vì sử dụng các chế phẩm hỗ trợ tiêu hóa.