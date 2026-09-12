95 người nghi ngộ độc ở Huế: Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý

Bộ Y tế yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc.

Kiểm nghiệm viên Trung tâm an toàn thực phẩm kiểm tra mẫu thực phẩm. Ảnh: TTXVN.

Ngày 12/9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế Thành phố Huế về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin ngày 11/9, trên địa bàn phường Phong Điền, thành phố Huế ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Cập nhật đến 20 giờ ngày 11/9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận tổng cộng 95 trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi cầu phân lỏng...

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế thành phố Huế khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Các đơn vị có liên quan tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Sở Y tế Thành phố Huế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng cần tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.



