Lương lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước có thể đạt 320 triệu đồng/tháng

Trong trường hợp doanh nghiệp Nhà nước có lợi nhuận cao hơn 5 lần lợi nhuận tối thiểu (đạt lợi nhuận 27.500 tỷ đồng ), mức lương tối đa sẽ được áp dụng bằng 4 lần mức lương cơ bản, trong đó, vị trí chủ tịch sẽ nhận mức cao nhất 320 triệu đồng/tháng.

Tiền lương, thù lao gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Bộ Nội vụ vừa xây dựng dự thảo Nghị định quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn Nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp Nhà nước

Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, nghị định này quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ.

Mức lương cơ bản được quy định tại dự thảo nghị định.

Đối với người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên, người đại diện vốn làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp hưởng tiền lương, tiền thưởng do doanh nghiệp chi trả. Với những trường hợp không làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp sẽ hưởng tiền lương, tiền thưởng do cơ quan đại diện chủ sở hữu chi trả và hưởng thù lao do doanh nghiệp chi trả.

Cũng theo Bộ Nội vụ, tiền lương, thù lao do doanh nghiệp chi trả tính chung trong quỹ lương của doanh nghiệp, trong đó có quy định yếu tố khách quan tác động trực tiếp đến lợi nhuận khi xác định tiền lương nhằm bảo đảm tiền lương, thù lao gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh thực sự của doanh nghiệp.

Mức tiền lương được hưởng, Bộ Nội vụ nêu rõ, trong trường hợp lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch thì được hưởng tối đa không quá 2 lần mức lương cơ bản (chủ tịch cao nhất có thể đạt 160 triệu đồng/tháng).

Ngân hàng, viễn thông, dầu khí có mức lương cao nhất

Theo Bộ Nội vụ, với doanh nghiệp có quy mô lớn, có lợi nhuận cao hơn nhiều lợi nhuận tối thiểu (lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, dầu khí lợi nhuận 5.500 tỷ đồng ), giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế mà có mức lương thấp hơn các chức danh tương đương trên thị trường thì dự thảo tiếp tục quy định mức lương tối đa cao hơn, nhưng có bổ sung các khung tiền lương để thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện.

Cụ thể, mức lương tối đa sẽ bằng 2,5 lần mức lương cơ bản (chủ tịch cao nhất đạt 200 triệu đồng/tháng) nếu lợi nhuận cao hơn 2 lần lợi nhuận tối thiểu (tương ứng phải đạt lợi nhuận 11.000 tỷ đồng ); 3 lần mức lương cơ bản (chủ tịch cao nhất đạt 240 triệu đồng/tháng) nếu lợi nhuận cao hơn 3 lần lợi nhuận tối thiểu (đạt lợi nhuận 16.500 tỷ đồng ); 4 lần mức lương cơ bản (chủ tịch cao nhất đạt 320 triệu đồng/tháng) nếu lợi nhuận cao hơn 5 lần lợi nhuận tối thiểu (đạt lợi nhuận 27.500 tỷ đồng ).

Theo Bộ Nội vụ, việc quy định mức lương tối đa bằng 4 lần mức lương cơ bản dựa trên cơ sở Nghị định số 44/2025/NĐ-CP đã mở khung tiền lương tối đa nên hiện nay có một số doanh nghiệp đã thực hiện tiền lương của chủ tịch 200 - 210 triệu đồng/tháng. Cá biệt có doanh nghiệp thuộc khối ngân hàng mức lương bình quân của thành viên hội đồng, kiểm soát viên 213 triệu đồng/tháng, trong đó chủ tịch đạt 300 triệu đồng/tháng.

“Theo đó, dự thảo quy định mức lương tối đa bằng 4 lần mức lương cơ bản (mức lương tối đa 320 triệu đồng/tháng), tương ứng phải đạt lợi nhuận 27.500 tỷ đồng là phù hợp với thực tế đang áp dụng của doanh nghiệp nhà nước”, tờ trình nêu rõ.

Ngược lại, trong trường hợp doanh nghiệp lỗ hoặc không có lợi nhuận thì mức lương tối đa bằng 50% - 80% mức lương cơ bản.

Về mức thù lao, dự thảo tiếp tục quy định thành viên hội đồng, kiểm soát viên không chuyên trách hưởng mức thù lao tối đa 20% mức tiền lương tương ứng.

Nghị định này dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8.