Lumière Boulevard: Khoảng lặng sang trọng giữa đô thị phía đông TP.HCM

Điều làm nên giá trị khác biệt của Lumière Boulevard là khả năng kiến tạo miền sống an yên giữa lòng đô thị, với âm thanh của thiên nhiên, cây cỏ và bầu không khí yên tĩnh hiếm có.

Tọa lạc tại trái tim đại đô thị “all-in-one” Grand Park, Lumière Boulevard là lời giải cho kỳ vọng về một chốn an cư thuận tiện kết nối, đủ đầy tiện nghi, kiến tạo những khoảng lặng sang trọng, nơi mỗi chủ nhân có thể sống đúng với phong cách và giá trị riêng của mình.

Sống chạm bình yên giữa lòng phố thị

Nằm trên hành lang năng động Vành đai 3 - cung đường định hình tương lai phát triển phía đông TP.HCM, Lumière Boulevard thừa hưởng hạ tầng giao thông đang hoàn thiện như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến Metro số 1... và kết nối linh hoạt đến trung tâm thành phố cũng như các vùng kinh tế trọng điểm.

Ngay tâm điểm đắt giá đó, điều làm nên giá trị khác biệt của Lumière Boulevard là khả năng kiến tạo miền sống an yên giữa lòng đô thị. Một không gian sống không bị bủa vây bởi tiếng còi xe hay ánh đèn rực rỡ xuyên đêm, thay vào đó là âm thanh của thiên nhiên, cây cỏ và bầu không khí yên tĩnh hiếm có.

Tại Lumière Boulevard, các cư dân tinh anh được đắm mình vào thế giới xanh riêng tư biệt lập với không khí sôi động bên ngoài.

Chỉ bước qua cánh cửa chính Lumière Boulevard, các cư dân lập tức đắm mình vào thế giới xanh riêng tư và cảm nhận được sự tĩnh tại biệt lập với không khí sôi động bên ngoài. Vận dụng triết lý Biophilic - đưa thiên nhiên vào từng nhịp sống, Lumière Boulevard dành đến 17.000 m2 để phát triển cảnh quan xanh, mở ra không gian sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Ở đó, ngày mới bắt đầu với những tia nắng len qua kẽ lá, tiếng chim hót giữa vườn nội khu, những chủ nhân có thể tập yoga hay thiền tịnh giữa khoảng xanh mát lành hoặc đơn giản là chạy bộ qua những cung đường rợp bóng cây.

Giữa không gian thoáng đãng, sự hiện diện của khu vườn thảo mộc đầy sức sống không chỉ khích lệ một lối sống xanh, sạch, lành mà còn mở ra những trải nghiệm tươi mới cho các cư dân nhí.

Chốn an cư riêng tư, trọn tiện ích

Là khu compound xanh cao cấp bậc nhất khu đông TP.HCM, Lumière Boulevard không chỉ mang đến trải nghiệm sống cao cấp mà còn nâng niu giá trị riêng tư của mỗi gia chủ. Đặt sự an toàn và thoải mái của cư dân lên hàng đầu, hệ thống an ninh đa lớp 24/7, camera giám sát và đội ngũ nhân sự chu đáo giúp mỗi khoảnh khắc sinh hoạt càng trở nên trọn vẹn.

Giữa không gian riêng tư đó, cư dân Lumière Boulevard được tận hưởng hệ tiện ích kép đẳng cấp, không chỉ mang đến trải nghiệm sống xứng tầm mà còn kiến tạo những khoảng lặng đắt giá, giúp chủ nhân được tái tạo thân-tâm-trí.

Hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp được thiết kế tỉ mỉ mang lại cho cư dân sự thư giãn tối ưu. Hồ bơi phi thuyền hai tầng độc đáo với công nghệ điện phân muối, phòng gym rộng thoáng với các trang thiết bị hiện đại, khu vực virtual sport - nơi cư dân có thể chơi các môn thể thao ảo như golf, đá bóng… mang lại trải nghiệm đẳng cấp tại chính ngôi nhà của mình.

Hệ tiện ích nội khu đẳng cấp mang lại cho cư dân sự thư giãn tối ưu.

Không chỉ vậy, Lumière Boulevard còn tạo ra nhiều không gian giải trí cho mọi lứa tuổi như khu chiếu phim ngoài trời, Kid Room đầy màu sắc, spa thư giãn… nơi mọi thành viên trong gia đình tạm gác lại nhịp sống vội vã, tận hưởng những khoảnh khắc thư giãn và thả lỏng tâm trí trong không gian đầy cảm hứng.

Cộng hưởng với hệ tiện ích nội khu, chuỗi tiện ích ngoại khu của đô thị Grand Park như trung tâm thương mại, công viên, trường học quốc tế… chỉ cách nhà vài bước chân càng hoàn thiện thêm trải nghiệm sống an nhiên giữa lòng đô thị của những cư dân Lumière Boulevard.

Thiết kế chạm cảm xúc, kết nối thiên nhiên

Lumière Boulevard là một ví dụ cho ngôn ngữ thiết kế cao cấp của Masterise Homes, cân bằng giữa tiện ích, tính thẩm mỹ vượt thời gian đồng thời biến thiên nhiên thành một phần không thể tách rời của trải nghiệm sống.

Không chỉ hiện diện ở mảng xanh nội khu, cảm hứng Biophilic còn được thể hiện rõ nét trong từng không gian sống riêng tư của gia chủ. Mỗi căn hộ đều thiết kế tối ưu ánh sáng tự nhiên, gió đối lưu, sử dụng vật liệu bền bỉ với thời gian cùng bảng màu trung tính, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, an tĩnh. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ như ánh sáng phản chiếu trên vân đá, thớ gỗ mộc... lại là yếu tố góp phần tạo nên cảm xúc sâu lắng, khơi dậy sự bình yên nội tại.

Từng căn hộ đều ưu tiên ánh sáng tự nhiên, gió đối lưu, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường mang đến cảm giác nhẹ nhàng, an tĩnh.

Tại Lumière Boulevard, mỗi chi tiết dù lớn hay nhỏ, từ căn hộ riêng tư đến không gian chung, tất cả đều được thiết kế tối ưu trải nghiệm sống thư thái, cân bằng và an nhiên cho cư dân. Giữa nhịp sống hối hả, Lumière Boulevard không ồn ào phô trương, mà lặng lẽ giữ cho mình chất sống riêng, nơi tiếng chim buổi sớm, mùi cỏ non hay ánh nắng xuyên qua tán cây cũng đủ làm dịu lại một ngày dài tất bật. Đây là nơi bạn có thể sống chậm lại, tận hưởng nhiều hơn và gắn kết sâu sắc với những người thân yêu. Một không gian sống mang lại cảm giác an toàn, bình yên và đủ đầy, đúng nghĩa là nhà.