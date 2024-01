Lừa đảo bán căn nhà 60 tỷ ở trung tâm TP.HCM để chiếm đoạt tiền cọc

Đối tượng trưng ra giấy tờ giả để bán cho một đại gia căn nhà ở trung tâm TP.HCM với giá 60 tỷ đồng nhưng sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tiền cọc rồi bỏ trốn.

Ngày 18/1 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Phương (44 tuổi, ngụ quận 1) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, anh N.Đ.L. (38 tuổi, quê Hà Nội) có đơn gửi đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo bị Nguyễn Tuấn Phương lừa đảo 4,5 tỷ đồng , khi mua ngôi nhà tại trung tâm TP.HCM. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Phương có hành vi lừa đảo và đã tiến hành bắt giữ, khởi tố bị can.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Phương khi bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Qua điều tra làm rõ, đầu năm 2018, Phương đưa ra thông tin gian dối với anh L. rằng, mình là chủ sở hữu căn nhà số 42 đường Huỳnh Tịnh Của, phường 8 (nay là phường Võ Thị Sáu, quận 3) và muốn bán với giá 60 tỷ đồng. Phương còn đưa cho anh L. xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, thể hiện Phương đứng tên chủ sở hữu căn nhà trên.

Thấy rẻ, nên anh L. đồng ý mua. Tháng 11/2018, Phương lập hợp đồng nhận đặt cọc số tiền 4,5 tỷ đồng về việc mua bán căn nhà. Hợp đồng còn thể hiện Phương và anh L. thỏa thuận trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, thì Phương có trách nhiệm làm thủ tục sang tên chủ sở hữu căn nhà trên cho anh L. thì anh L. sẽ trả số tiền 45,5 tỷ đồng ; còn lại 10 tỷ đồng , anh L. sẽ thanh toán khi 2 bên ký giấy mua bán tại phòng công chứng.

Cả 2 còn ký kết một vi bằng thể hiện Phương đã nhận số tiền đặt cọc 4,5 tỷ đồng . Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền đặt cọc này, Phương bỏ trốn.

Đến nay, cơ quan CSĐT xác định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, đứng tên Phương là giấy tờ giả.