Lời từ biệt của nghệ sĩ Việt với Quý Bình

Lễ viếng Quý Bình diễn ra từ 8/3 đến 9/3 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam. Nhiều đồng nghiệp chia sẻ các bài đăng, hình ảnh cùng lời từ biệt nam diễn viên.

Trước giờ đưa tiễn NSƯT Quý Bình về nơi yên nghỉ cuối cùng, nhiều đồng nghiệp gửi lời từ biệt nam diễn viên.

MC Quỳnh Hoa tâm sự khi nhìn những tấm ảnh của đàn em tại nhà tang lễ, cô không kìm được nước mắt. Nữ diễn viên đau lòng khi hay tin đàn em thân thiết qua đời. “Tặng em, kỷ niệm Trường Sa đúng 10 năm trước. Thương người em lúc nào cũng ngoan, lễ phép, nghiêm túc, đúng giờ với tất cả chương trình, dù đi với chị hầu hết là dự án tình nguyện không có lương. Nhớ những chuyến đi, nhớ những chương trình cùng chung sân khấu. Yên nghỉ nha Quý Bình ơi”, nữ MC chia sẻ.

Lễ tang diễn viên Quý Bình được tổ chức nghiêm trang, ấm áp tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam. Ảnh: Phương Lâm.

Diễm My 9X chia sẻ trích đoạn của cô và Quý Bình trong bộ phim Tốc độ và đường cong ra rạp năm 2014. Diễm My cho biết cô cảm thấy may mắn khi được đóng chung phim, lại vào vai em gái của Quý Bình. Diễm My tiễn biệt đàn anh, mong Quý Bình ra đi thanh thản.

Vân Trang nhiều lần hợp tác với Quý Bình và cô trân quý mỗi cơ hội làm việc cùng người anh hiền lành. Trên trang cá nhân, Vân Trang chia sẻ nhiều hình ảnh chụp chung với Quý Bình.

Cô viết: “Những kỷ niệm anh em ta từng có với nhau, dù có đi đâu anh vẫn luôn ở trong tim và ký ức của em. Nếu có kiếp sau, em vẫn mong được là người em đồng nghiệp của anh, nghề nào cũng được. Nhưng nếu được tiếp tục là nghệ sĩ cùng nhau thì là hạnh phúc biết bao”.

Người dân đứng đợi ngoài cổng nhà tang lễ từ sáng 9/3 để vào tiễn biệt Quý Bình. Ảnh: Phương Lâm.

Lễ viếng diễn viên Quý Bình diễn ra từ chiều 8/3 đến chiều 9/3 tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM). Vợ và người thân Quý Bình nén nỗi đau, lo liệu hậu sự cho anh.

Nhiều đồng nghiệp như NSND Việt Anh, Bình Tinh, Hữu Quốc, Nguyệt Ánh, Thu Trang, Tiến Luật, danh ca Họa Mi… tới viếng Quý Bình. Rất đông khán giả cũng tới xếp hàng để được chia buồn với gia đình và tạm biệt nam diễn viên họ yêu quý.

Đến 13h30 ngày 9/3 diễn ra lễ động quan. Sau đó, thi hài nam diễn viên được hỏa táng tại Tháp Long Thọ, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Ngày 6/3, người thân chia sẻ thông tin diễn viên Quý Bình qua đời. Thời gian qua, anh gặp vấn đề sức khỏe nhưng giấu kín. Đó là lý do vài năm trở lại đây, nam diễn viên im ắng, gần như rút khỏi hoạt động giải trí. Thông tin nam diễn viên qua đời khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, tiếc thương.

Sinh thời, Quý Bình được đồng nghiệp yêu mến bởi sự chân thành, nhiệt tình, hiền lành và tử tế. Trong công việc, anh cũng là diễn viên nghiêm túc, chuyên nghiệp, có thể đảm nhận nhiều loại vai diễn khác nhau.