Sam Altman - Người Kiến Tạo Cuộc Chơi AI Toàn Cầu

Sách viết về cuộc đời của Sam Altman từ thời thơ ấu ở St. Louis (bang Missouri, Mỹ), bỏ dở Stanford để khởi nghiệp cho đến khi trở thành người dẫn dắt OpenAI. Tác phẩm còn đưa người đọc vào những biến động nội bộ đáng chú ý của OpenAI như cuộc đảo chính năm 2023, khi Altman bị sa thải và trở lại vị trí CEO chỉ sau vài ngày.

'Lời thề' phi lợi nhuận giữa Sam Altman và Elon Musk

  Thứ ba, 16/12/2025 10:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Năm 2015, OpenAI được thành lập bởi Sam Altman và Elon Musk với mục tiêu cao cả là mang lại lợi ích cho nhân loại và không chạy theo lợi nhuận.

Ngoài ra, Altman cũng luôn canh cánh trong lòng về “quyền bá chủ” của Google. Trong một cuộc phỏng vấn, anh nói: “Theo thời gian, chúng ta sẽ ngày càng tiến gần hơn tới việc tạo ra công nghệ vượt trội hơn trí tuệ con người, nhưng mọi người vẫn hoài nghi về việc Google sẽ sẵn lòng chia sẻ bao nhiêu thành quả.”

Cả Musk và Altman đều tin rằng để chống lại sự độc quyền của Google, mã nguồn mở là phương án tốt nhất.

Sam Altman anh 1

Trước khi trở thành “kỳ phùng địch thủ”, Sam Altman và Elon Musk từng có mối quan hệ thân thiết. Ảnh: Deadline.

Theo các tài liệu được tiết lộ sau này, vào ngày 25 tháng 5 năm 2015, Altman đã gửi một email cho Musk, trong đó viết: “Tôi luôn suy nghĩ liệu có thể ngăn chặn loài người phát triển trí tuệ nhân tạo hay không. Tôi nghĩ câu trả lời gần như chắc chắn là không thể. Nếu nó (AGI) đã được định sẵn là sẽ xảy ra, thì có lẽ đơn vị đầu tiên hiện thực hóa nó nên là một tổ chức nào đó không phải Google.”

Altman đã đề xuất ý tưởng về việc YC sẽ khởi động một “Dự án Manhattan” cho trí tuệ nhân tạo. Anh đề nghị: “Chúng ta có thể thiết kế một cấu trúc: thông qua hình thức một tổ chức phi lợi nhuận, công nghệ sẽ thuộc về toàn thế giới. Nhưng một khi dự án thành công, những người tham gia cũng có thể nhận được thù lao tương tự như trong các công ty khởi nghiệp. Tất nhiên, chúng ta sẽ tuân thủ/tích cực ủng hộ mọi quy định kiểm tra giám sát.”

Musk trả lời: “Có lẽ cũng đáng để thảo luận đấy.”

Rất nhanh sau đó, Altman đề nghị với Musk rằng họ có thể cùng nhau thành lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu AI phi lợi nhuận. Phòng thí nghiệm này sẽ cố gắng bắt kịp Google trong cuộc đua AGI, nhưng sẽ áp dụng một phương pháp hoàn toàn khác.

Tháng 6 năm 2015, trong một email gửi Musk, Altman viết: “Sứ mệnh của chúng ta là tạo ra AGI đầu tiên và trao quyền cho nhiều người hơn, tức là tạo ra một phiên bản (AI) phân tán và có thể là an toàn nhất. Tóm lại, yêu cầu hàng đầu của chúng ta đối với nó chính là sự an toàn... Công nghệ này sẽ thuộc về quỹ và được sử dụng để ‘mang lại lợi ích cho toàn thế giới’.”

Trong email, Altman còn đề xuất tổ chức này có thể bắt đầu với một nhóm nhỏ gồm 7-10 người, sau đó dần dần mở rộng quy mô.

Musk trả lời: “Tôi hoàn toàn đồng ý.”

Cuối cùng, Musk đã nghĩ ra cái tên cho phòng thí nghiệm mới - “Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Mở” (OpenAI Institute), viết tắt là “OpenAI”.

Theo lời của Musk, khi đó, họ còn có một “thỏa thuận sáng lập” với nội dung chính là:

  • OpenAI sẽ là một tổ chức phi lợi nhuận. Các sản phẩm do OpenAI phát triển sẽ là mã nguồn mở.
  • Phòng thí nghiệm này sẽ cạnh tranh với Google/DeepMind trong cuộc đua AGI và đóng vai trò là một lực lượng đối trọng quan trọng. Nhưng mục tiêu của nó là mang lại lợi ích cho nhân loại, chứ không phải vì mục đích lợi nhuận của các cổ đông công ty.

Nhiều năm sau, Musk chỉ trích Altman về việc vi phạm thỏa thuận sáng lập. Nhưng Altman kiên quyết phủ nhận, anh tuyên bố không hề tồn tại một thỏa thuận sáng lập nào như vậy. Phía Musk cũng không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy Altman đã ký kết hoặc đồng ý với thỏa thuận đó.

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

