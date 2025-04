Lời đề nghị 'điên rồ' dành cho Raphinha

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Al Hilal đưa ra đề nghị khó có thể chối từ dành cho Raphinha. Anh được đề xuất bản hợp đồng 4 năm trị giá 200 triệu euro, tương đương 50 triệu euro mỗi mùa, kèm mức lương hậu hĩnh xếp vào hàng top thế giới.

CLB giàu có của Saudi Arabia còn sẵn sàng trả 100 triệu euro phí chuyển nhượng cho Barcelona để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ. Đây là một trong những đề xuất tài chính lớn, qua đó cho thấy tham vọng của bóng đá Trung Đông sau khi hụt mục tiêu Mohamed Salah và Vinicius Junior.

Phía Barcelona hiểu giá trị mà Raphinha mang lại, đó là tốc độ, sự sáng tạo và hiệu quả. Anh trải qua mùa giải xuất sắc kể từ khi cập bến Tây Ban Nha, và từng được HLV Hansi Flick thuyết phục ở lại dù có ý định ra đi vào mùa hè năm ngoái.

Tuy nhiên, tình hình tài chính phức tạp buộc "Blaugrana" phải lắng nghe những lời đề nghị lớn. Việc bán một ngôi sao với giá trên 100 triệu euro có thể giúp CLB giải quyết bài toán quỹ lương và mở đường cho những vụ bổ sung lực lượng quan trọng.

Một yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định của Raphinha là quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Barcelona đang đình trệ. Cầu thủ người Brazil hiện nhận mức lương thuộc nhóm thấp nhất đội, không tương xứng với tầm ảnh hưởng trên sân.

Raphinha và người đại diện muốn một bản hợp đồng kéo dài, kèm mức đãi ngộ tương xứng, trong khi Barca chỉ muốn gia hạn ngắn hạn và kiểm soát quỹ lương chặt chẽ. Sự xuất hiện của Al Hilal thời điểm này có thể làm gián đoạn các cuộc đàm phán.

Nếu Barca không nhanh chóng giải quyết thỏa đáng, họ có thể mất một trong những trụ cột quan trọng nhất bởi lý do kinh tế.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.