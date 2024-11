Lời đề nghị điên rồ dành cho Endrick

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid sẵn sàng để Endrick ra đi theo dạng cho mượn trong tháng 1/2025 để giúp anh phát triển. Đáng ngạc nhiên khi Southampton, hiện đứng cuối bảng xếp hạng Premier League, là một trong những đội bóng muốn có chữ ký của thần đồng này.

Theo tờ Sport, Southampton quan tâm đến Endrick, nhưng đối mặt với sự cạnh tranh từ AS Roma và Real Valladolid. Việc Southampton khao khát một sự bổ sung một tiền đạo là điều dễ hiểu khi đội bóng này mới ghi được 7 bàn sau 9 vòng đấu, thấp nhất tại Premier League mùa này.

"Lời đề nghị gây sốc đến từ Premier League trong bối cảnh Endrick đang phải vật lộn để có thời gian ra sân thường xuyên tại Real Madrid dưới thời Carlo Ancelotti", Daily Mail viết.

Hiện tại, tài năng xứ samba không vội ra đi. Anh hiểu rằng việc chuyển sang một CLB có đẳng cấp thấp hơn có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển và tham vọng khẳng định tại Bernabeu. Thay vì nôn nóng, Endrick chọn cách tiếp tục tập luyện chăm chỉ, chờ đợi cơ hội để chứng minh bản thân.

Cầu thủ 18 tuổi gia nhập Real Madrid từ Palmeiras vào mùa hè năm nay với mức phí chuyển nhượng có thể chạm mốc 60 triệu bảng. Endrick từng gây tiếng vang lớn tại Brazil, khoác áo đội tuyển quốc gia 13 lần và ghi bàn đầu tiên trong trận gặp tuyển Anh tại Wembley hồi tháng 3/2024.

Tuy nhiên, hành trình của Endrick tại thủ đô Madrid không mấy suôn sẻ. Anh không thể cạnh tranh vị trí trong đội hình chính với Kylian Mbappe, Vinicius Jr và Rodrygo. Kể từ khi gia nhập Bernabeu, Endrick chỉ được ra sân 55 phút tại La Liga, ghi 1 bàn và có thêm 1 pha kiến tạo.

Trước khi gia nhập Real, Endrick từng được liên hệ với Chelsea vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, cuối cùng anh chọn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Endrick từng bày tỏ tình cảm to lớn với bóng đá Anh và thần tượng cựu danh thủ Bobby Charlton. Tại Real, anh thậm chí còn được đồng đội gọi thân mật là "Bobby" để tôn vinh thần tượng của mình.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.