Lời cuối cùng của những phi công cảm tử Nhật Bản

Bảo tàng Căn cứ Không quân Kanoya và Bảo tàng Hòa bình Chiran trưng bày hình ảnh và di thư của phi công kamikaze, cho thấy sự khốc liệt của những cuộc chiến tranh ở thế kỷ trước.

Khi nghĩ về một phi công kamikaze (phi công Thần Phong hoặc phi công cảm tử), có lẽ hình ảnh hiện lên trong đầu bạn là một người đang la hét, gương mặt bị kính bảo hộ che khuất và người đó đang chuẩn bị lao xuống "vực tử thần".

Hoặc có lẽ bạn sẽ không nghĩ đến gương mặt nào, tất cả chỉ là hình ảnh một chiếc máy bay chiến đấu đang lao vào tàu chiến.

Chắc hẳn bạn chưa bao giờ nghĩ rằng phi công kamikaze sẽ là một thiếu niên đang bật khóc trong căn hầm bán ngầm ẩm ướt, hoặc một học sinh trung học đang vuốt ve chú cún cưng của mình trước khi hóa thành tro bụi do cậu chuẩn bị đánh chìm một tàu sân bay của Mỹ.

Nhưng điều bạn chưa từng nghĩ đến thực tế lại có thật. Trên đây là một số hình ảnh của phi công kamikaze được trưng bày tại Bảo tàng Căn cứ Không quân Kanoya và Bảo tàng Hòa bình Chiran. Hai điểm đến này đều nằm trên đảo Kyushu của Nhật Bản, theo CNN.

Những chàng trai tử trận khi còn rất trẻ

Khi xem hình ảnh của những chàng trai trẻ này, bạn có thể thấy lời trăn trối cuối cùng của họ, thường là trong bức thư gửi mẹ. Trong thư, họ xin lỗi mẹ vì sự bồng bột của tuổi trẻ và hứa rằng sẽ khiến mẹ tự hào.

Trong số hàng chục phi công kamikaze, người trẻ nhất là Yasuo Tanaka, chỉ mới 16 tuổi.

Ngày tử trận, Tanaka lái Okha - một quả bom có cánh nhưng không có bánh xe được thả rơi từ máy bay mẹ. Tuổi 16 của cậu mãi mãi dừng lại ở ngày 15/5/1945. Hiện, hình ảnh của Tanaka được đặt tại Bảo tàng Căn cứ Không quân Kanoya - bảo tàng nằm trong khuôn viên của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản.

Xác máy bay chiến đấu Nhật Bản trong Thế chiến 2 đang được trưng bày tại Bảo tàng Hòa bình Chiran. Ảnh: Alamy.

Tanaka không để lại di thư, nhưng những người trẻ khác đều có. Một lãnh đạo của bảo tàng cho biết di thư của các kamikaze đều cho thấy họ là những người rất dũng cảm và mạnh mẽ.

Torao Kato, thiếu úy 18 tuổi, viết thư gửi mẹ trước khi chiến đấu. Trong thư, cậu mong mẹ sống thật lâu, thật khỏe mạnh. Chàng trai trẻ cũng hứa với mẹ rằng sẽ tạo ra một cú đánh thật lớn để tiêu diệt đối thủ.

Kamikaze lớn tuổi nhất là trung tá Lục quân Yoshio Itsui, khi đó 32 tuổi. Anh ra đi và để lại vợ cùng ba đứa con nhỏ, con trai út mới chỉ lọt lòng.

Trước khi qua đời, anh để lại bức thư cuối cùng cho con trai út, bức thư này hiện vẫn được trưng bày tại Bảo tàng Hòa bình Chiran.

"Con hãy làm việc chăm chỉ rồi lớn lên con sẽ trở thành một người đàn ông Nhật Bản xuất chúng", Itsui để lại lời nhắn cho con trai.

Tuy nhiên, con trai út của trung tá Itsui không bao giờ đọc được bức thư của bố. Sau khi vợ của Itsui nhận tin anh tử trận, cô đã suy sụp đến mức cơ thể không thể tiết sữa được nữa. Cuối cùng, 4 tháng sau đó, đứa bé qua đời vì suy dinh dưỡng.

Không ngại làm nhiệm vụ

Trong khán phòng ở Bảo tàng Hòa bình Chiran vào một buổi sáng tháng 10 đầy nắng, những câu chuyện về phi công kamikaze, giống như chuyện của Itsui, đều khiến phần lớn khán giả rơi nước mắt. Ngay cả với những người ngoại quốc, hình ảnh hiện trên màn hình cùng phản ứng của những người khác trong phòng cũng đủ để họ nghẹn ngào xúc động.

Trong số những bức ảnh được trưng bày, người xem ấn tượng với hình ảnh các kamikaze trẻ tuổi đang vui vẻ chơi đùa cùng cún con.

Nhiều phi công kamikaze ở độ tuổi 17-19 và được gọi là phi công trẻ. Họ thậm chí còn gia nhập đoàn huấn luyện không quân ở tuổi 14, trước khi các đơn vị kamikaze được thành lập.

Du khách đến thăm Bảo tàng Căn cứ Không quân Kanoya có thể nhìn vào bên trong buồng lái của máy bay chiến đấu để biết góc nhìn của các phi công cảm tử. Ảnh: CNN.

Cuốn sách The Mind of the Kamikaze thậm chí còn viết rằng: "Rất có thể họ không biết rằng bản thân mình sẽ trở thành phi công cảm tử". Dù vậy, sau khi biết về số phận của mình, họ lại không ngần ngại nhận nhiệm vụ và tin rằng cái chết của mình xứng đáng với đất nước và cha mẹ.

Những thanh, thiếu niên trong bức ảnh chơi đùa cùng cún con đã tử trận vào ngày 27/5/1945. Họ là 5 trong số 335 phi công trẻ hy sinh mạng sống của mình khi chiến đấu dưới danh nghĩa phi công kamikaze.

Một điều đặc biệt khác ở Bảo tàng Hòa bình Chiran chính là di ảnh của đại úy người Mỹ Masaji Takano. Ông sinh ra ở Hawaii (Mỹ), kết hôn với một phụ nữ Nhật Bản, đến Nhật Bản học đại học và sau đó được tuyển thẳng vào hàng ngũ cảm tử.

Trong bức thư cuối cùng, ông vẽ một chiếc máy bay lặn kèm dòng chữ "Tôi chắc chắn sẽ đưa tàu chiến của kẻ thù xuống đáy biển".

Trong cuốn The Mind of the Kamikaze, tác giả nêu một thông tin rằng Takano có ba người anh em, một người cũng chiến đấu cho Nhật Bản còn hai người khác chiến đấu cho quân đội Mỹ ở châu Âu.

Ác mộng của hải quân Mỹ

Trong tiếng Nhật, Kamikaze là kết hợp giữa "kami" nghĩa là thần thánh và "kaze" nghĩa là gió. Thuật ngữ này xuất hiện vào năm 1281 khi một cơn bão lớn đánh chìm hạm đội xâm lược của Mông Cổ đang tiến đến Nhật Bản, giúp người dân nước này tránh được một trận chiến tàn khốc

Ở Nhật Bản, các phi công kamikaze trong Thế chiến II còn được gọi là "tokko", nghĩa là các phi công "tấn công đặc biệt".

Vào năm 1944, trong cuộc chiến ở Thái Bình Dương, Đô đốc Takijiro Onishi là người đã đưa ra chiến thuật kamikaze nhằm bảo vệ Nhật Bản khỏi hạm đội tấn công của Mỹ.

Theo số liệu của các bảo tàng cung cấp, tổng cộng 1.036 chàng trai đã tử trận trong các nhiệm vụ cảm tử. 1.584 người khác thực hiện nhiệm vụ cho các đơn vị hải quân cũng thiệt mạng trong khi chiến đấu.

Tổng cộng, những người lính trẻ ở Nhật đã thực hiện hơn 1.730 phi vụ chiến đấu và để lại những hậu quả tàn khốc cho hải quân Mỹ.

Bộ Tư lệnh Di sản và Lịch sử Hải quân Mỹ gọi trận Okinawa, diễn ra từ ngày 1/4 đến ngày 22/6/1945, là trận đẫm máu nhất từ trước đến nay đối với hải quân Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, khoảng 40% trong số 12.000 lính Mỹ thiệt mạng trong trận chiến, 26 tàu bị đánh chìm và 168 chiếc khác bị hư hại do loạt cuộc tấn công cảm tử của phi công kamikaze ở ngoài khơi Okinawa.

Năm 1945, các lực lượng của Mỹ đều nhận thức rõ một điều rằng họ phải đối mặt với các nhiệm vụ cảm tử của Nhật Bản.

Vụ tấn công cảm tử hàng loạt khét tiếng nhất xảy ra trên đảo Saipan vào năm 1944. Khi biết rằng chiến thắng trên chiến trường là không thể, gần 4.000 quân Nhật đã tổ chức cuộc tấn công cảm tử đến chống lại quân đội Mỹ.

Trận chiến trên đất liền ở Okinawa cũng tương tự, nhưng ở quy mô nhỏ hơn. Kinjo Shigeaki, một người sống sót trong trận chiến đó, cho biết vào thời điểm đó, 100 triệu công dân Nhật Bản sẵn sàng chiến đấu cho đến người cuối cùng và mọi người đều chuẩn bị cho cái chết.

Nơi các phi công kamikaze nghỉ ngơi vào đếm cuối cùng trước khi hy sinh. Sau khi phi công rời đi, những chiếc giường đều thấm đẫm nước mắt. Ảnh: CNN.

Chứng nhân lịch sử ở Chiran

Những phi công kamikaze bay ở căn cứ Chiran thường dành đêm cuối nghỉ ngơi ở quán trọ Tomiya. Chủ quán trọ là bà Tome Torihama - người trở thành bạn tâm giao với rất nhiều phi công kamikaze. Một số người thậm chí còn nhờ bà gửi di thư cho gia đình.

Gia đình bà Torihama đã bảo quản những bức thư và hiện vật của phi công kamikaze ở một bảo tàng nhỏ tại thị trấn Chiran, cách Bảo tàng Hòa bình Chiran một đoạn đường ngắn. Nơi đây sẽ là điểm dừng chân đáng giá để bạn hiểu rõ hơn về lính cảm tử.

Trước tiên, bạn hãy ghé qua nhà hàng của Kenta Torihma - chắt của bà Tome Torihama, cũng là người quản lý bảo tàng nhỏ do cụ mình để lại.

Anh Kenta rất vui vẻ trò chuyện với du khách về cụ của mình cũng như những câu chuyện về kamikaze. Anh mong việc làm của mình sẽ giúp các kamikaze không bị lãng quên.

Một điều mà anh Kenta mong muốn là người nước ngoài sẽ ghé đến nhiều hơn, vì hiện chỉ khoảng 5% du khách là người ngoại quốc, người châu Á cũng rất ít ghé đến.

"Người Nhật coi kamikaze là người bảo hộ của đất nước, nhưng người ngoài coi họ là kẻ thù", anh Kenta nói với CNN, đồng thời cho biết di thư của kamikaze chứa đựng rất nhiều bài học, đặc biệt cho chúng ta thấy bi kịch khốc liệt của chiến tranh.

"Nếu tất cả chúng ta có thể đón nhận thông điệp từ kamikaze, thế giới ngày nay sẽ hòa bình hơn", anh Kenta nêu quan điểm.