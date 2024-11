Lời chào ấn tượng của Amorim tới Manchester United

HLV Ruben Amorim giúp Sporting Lisbon tạo ra thế trận cực kỳ vượt trội, qua đó giành chiến thắng đậm 4-1 trước Man City ở lượt trận thứ tư Champions League 2024/25,

Amorim khiến Guardiola thua tâm phục, khẩu phục. Ảnh: Reuters.

Sporting Lisbon, dưới sự dẫn dắt của HLV Amorim, tạo nên một cơn địa chấn khi đánh bại Manchester City. Chiến thắng là thông điệp mạnh mẽ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gửi tới Manchester United khi ông chuẩn bị tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford vào ngày 11/11.

Truớc Man City, không chỉ chiến thắng về mặt tỷ số, Sporting Lisbon còn áp đảo hoàn toàn đoàn quân của Pep Guardiola ở nhiều thống kê quan trọng, qua đó cho thấy khả năng tư duy chiến thuật sắc bén, giúp đội bóng chơi cực kỳ hiệu quả của Amorim.

Đội bóng Bồ Đào Nha thực hiện tổng cộng 21 cú tắc bóng, vượt trội so với 13 của Man City. Họ tạo ra 5 cơ hội ngon ăn, gấp hơn 2 lần so với đối thủ với chỉ 2 cơ hội nguy hiểm. Có thể thấy thầy trò Amorim tận dụng rất tốt cơ hội với tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 2,86 so với 2,21 của Man City. Sporting cũng thực hiện thành công 2 pha chọc khe, làm xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách.

Man City chỉ nhỉnh hơn Sporting ở thông số kiểm soát bóng (73%), phản ánh việc đại diện Premier League nỗ lực tìm kiếm bàn thắng trong thế bị dẫn trước. Tuy nhiên, sự hiệu quả của "The Citizens" là không nhiều. Họ tung ra 20 cú sút, nhưng chỉ 6 lần đưa bóng đi trúng đích, bằng với Sporting.

Trận đấu này chứng kiến Sporting chơi hay ở mọi tuyến, khi liên tục gây áp lực, bóp nghẹt không gian thi đấu và khiến Man City gặp khó khăn trong việc triển khai bóng. Đặc biệt, hàng phòng ngự của đội bóng Bồ Đào Nha chắc chắn đáng nể, vô hiệu hóa phần lớn đợt tấn công từ phía đội bóng Anh.

Amorim cho thấy khả năng tính toán và tư duy chiến thuật sắc bén khi đối đầu với một trong những chiến lược gia hàng đầu thế giới là Guardiola. Ông biết cách tận dụng những điểm yếu của đối thủ và giúp các học trò thi đấu với sự tự tin và tinh thần quyết tâm cao độ.

Chiến thắng không chỉ làm nức lòng người hâm mộ Sporting Lisbon mà còn gửi đi thông điệp tới các cổ động viên của Manchester United về một tương lai nhiều triển vọng dưới sự dẫn dắt của Amorim. Khi chuẩn bị tiếp quản vị trí HLV tại Old Trafford, HLV 39 tuổi khẳng định rằng ông hoàn toàn có khả năng cầm quân ở các trận cầu lớn, sẵn sàng thách thức những chiến lược gia hàng đầu như Guardiola và mang lại lối chơi đầy bản sắc cho đội bóng mới.