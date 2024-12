Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Đại tướng Nguyễn Quyết

Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình đồng chí Đại tướng Nguyễn Quyết trân trọng cảm ơn:

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng…; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy; các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân; đại sứ quán các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương; bà con quê hương, xóm giềng, họ hàng nội ngoại, bạn bè gần xa đã gửi thư, điện chia buồn, đưa tin, gửi vòng hoa, đến viếng, dự Lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng khóa VI; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu Quốc hội khóa IV, khóa VII, VIII; về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Trong tổ chức Lễ tang có điều gì sơ suất, xin được lượng thứ.

BAN LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH.

