Loạt tiết lộ gây sốc trong hồi ký của con gái Elvis Presley

Nỗi đau mất cha, bị bạn trai của mẹ xâm hại tình dục, hôn nhân với Michael Jackson... được kể trong cuốn hồi ký "From Here to the Great Unknown".

Trái tim Lisa Marie không bao giờ lành lại sau khi mất đi người cha Elvis Presley. Tìm cảm này được thể hiện sâu sắc trong cuốn hồi ký From Here to the Great Unknown. From Here to the Great Unknown được con gái của Lisa là Riley Keough hoàn thành sau khi bà Lisa Marie qua đời ở tuổi 54. Theo USA Today, đây là một tác phẩm hấp dẫn nhưng rất u ám khi những bi kịch nối tiếp nhau được miêu tả chi tiết. Khoảng một phần ba cuốn sách tập trung vào những năm tháng tuổi thơ của Lisa Marie, cả khi có và không có cha, cũng như kể chi tiết về mối quan hệ căng thẳng của bà với mẹ, và một phần đáng kể dành cho Michael Jackson. Lisa Marie (trái) cùng con gái Riley Keough. Ảnh: USA Today. Có những khoảng trống lớn trong dòng thời gian, đáng chú ý nhất là cuộc hôn nhân của bà với Nicolas Cage và Michael Lockwood. Con gái bà là Keough cũng không nói nhiều về khoảng thời gian này, tuy nhiên, chia sẻ nhiều về khoảng thời gian Lisa mắc chứng nghiện opioid và vụ tự tử của Ben Keough. Lisa đã dành nhiều tình yêu cho âm nhạc, nhưng đáng ngạc nhiên là lại có rất ít thông tin về sự nghiệp của bà. Những tiết lộ về Elvis và thời thơ ấu Trước khi Elvis qua đời một khoảng thời gian dài, Lisa đã lo lắng rằng ông có thể chết. Bà nhớ lại: “Tôi đã viết một bài thơ với câu: ‘Tôi hy vọng cha tôi không chết’”. Lần cuối cùng bà nhìn thấy Elvis còn sống là khi bà về nhà sau khi chơi bóng. Bố ôm, hôn bà và nói: “Bố yêu con, đi ngủ đi”. Lisa Marie và cha Elvis Presley. Ảnh: USA Today. Và vào ngày Elvis xảy ra chuyện, bà tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng ồn ào. Sau đó, bà thấy Elvis được đưa đến bệnh viện bằng cáng cứu thương. Lisa Marie, khi đó mới 9 tuổi, vào phòng ngủ, lo lắng và chờ tin tức. Một giờ sau, bà nghe thấy ông nội Vernon than khóc, "Nó đi rồi, đi rồi". Lisa chia sẻ trong cuốn hồi ký: “Cuộc sống cũ của tôi hoàn toàn kết thúc. Ông ấy mất và giờ tôi mắc kẹt với bà ấy (Priscilla)… Tôi cũng nhớ khi còn nhỏ, tôi đã tức giận với Elvis vì đã bỏ rơi mẹ tôi và gây ra tất cả nỗi đau này". Lisa Marie cáo buộc rằng bạn trai của mẹ mình đã xâm hại tình dục bà trong nhiều năm. Theo chia sẻ của Lisa, khi bà 10 tuổi, bạn trai của Priscilla là Michael Edwards, một người mẫu và diễn viên, đã vào phòng bà vào giữa đêm. Bà viết: "Ông ấy nói rằng sẽ dạy tôi những gì sẽ xảy ra khi tôi lớn lên. Ông ấy đặt tay lên ngực tôi và nói rằng một người đàn ông sẽ chạm vào đây, sau đó ông ấy đặt tay giữa hai chân tôi và nói rằng họ sẽ chạm vào đây". Sau khi Lisa Marie tiết lộ sự việc, Priscilla đã rất tức giận và yêu cầu Edwards xin lỗi. Nhưng mọi việc không dừng lại và mối quan hệ giữa Lisa và mẹ mình cũng ngày càng căng thẳng. Sau đó, Priscilla đã đưa Lisa Marie vào Trung tâm giáo dục dành cho người nổi tiếng của giáo phái Scientology. Cảm xúc với những cuộc hôn nhân Đau khổ sau khi phải phá thai, Lisa Marie tìm cách mang thai và sinh ra Riley Keough. "Tôi đã lên kế hoạch, tôi âm mưu và đã lập kế hoạch thực hiện. Tôi xác định chính xác thời điểm tôi rụng trứng và gặp Danny khi ban nhạc của họ chơi nhạc trên một du thuyền. Hai tuần sau, với que thử thai dương tính trên tay, 'Danny biết anh ta phải cưới tôi. Tôi đã bẫy anh ta'”. Bà cũng gọi việc phá thai của mình là "điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm trong suốt cuộc đời mình" và cuộc hôn nhân với Danny cũng không kéo dài. Sau đó Lisa đã đến với ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Một tiết lộ lớn Lisa Marie Presley tiết lộ là trước khi đến với bà, Michael Jackson chưa hề có kinh nghiệm thực sự. Michael đã hôn Tatum O’Neal và Brooke Shields một cách trong sáng, và “ông ấy nói rằng Madonna cũng từng muốn qua lại với ông ấy, nhưng không có chuyện gì xảy ra,” Lisa Marie viết. Lisa Marie nhớ lại thời gian đầu bên nhau tuyệt vời của họ: tuần trăng mật ở Orlando và đến Disney World cách ngày. Bà viết: "Tôi thực sự rất hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy nữa. Có một nguồn năng lượng tồn tại giữa chúng tôi. Có điều gì đó rất gây chú ý ở Michael, điều mà tôi chưa bao giờ thấy hoặc cảm thấy trong suốt cuộc đời mình, ngoại trừ với bố tôi. … Tôi đã yêu anh ấy như vậy". Đau khổ về sự ra đi của con trai Năm 2020, Lisa Marie trải qua nỗi đau mất con trai Benjamin Keough. Anh tự tử bằng súng khi mới 27 tuổi. Bà đã giữ thi thể Ben tại nhà và bảo quản bằng đá khô trong nhiều tháng. "Tôi đã quen với việc có con bên mình, chăm sóc thi thể và giữ Ben ở đó", bà viết. Lisa Marie và Riley đã quyết định xăm tên Ben lên xương đòn và bàn tay của họ, giống như cách Ben xăm tên hai người thân thiết. Ben là người đã bên cạnh Lisa Marie vào những thời điểm khó khăn. Lisa Marie mắc chứng nghiện opioid và vào thời điểm nghiêm trọng nhất, sau khi bà sinh đôi vào năm 2008, bà đã dùng 80 viên thuốc mỗi ngày. “Toàn bộ cuộc sống của tôi đã bị phá hủy, cảm giác như mọi chuyện không hay cứ liên tiếp xảy ra, và tôi không thể chịu đựng thêm bất kỳ điều tồi tệ nào nữa”, bà viết. Riley viết rằng bà thường xuyên đến Graceland để ngủ trên giường của Elvis. Bà “tuyệt vọng khi không tìm được cảm giác được bảo vệ và muốn kết nối với cha mình… Đó là cảm giác đến nhà thờ khi mọi thứ đã mất và nói rằng, ‘Làm ơn, xin Chúa, hãy giúp con’”. Và khi sức khoẻ của mẹ không tốt, Ben đã thuê một chiếc xe buýt du lịch ở Nashville để đưa Lisa Marie và cặp song sinh đến Los Angeles, nơi có bác sĩ riêng. "Chúng tôi lái xe vì tôi muốn dùng thuốc suốt thời gian đó và không thể dùng nếu tôi ở trên máy bay. Tôi thậm chí không nghĩ mình có thể qua được an ninh sân bay", bà chia sẻ. Hai tuần trước khi tự tử, Ben nhắn tin cho Lisa Marie rằng sức khỏe tâm thần của anh đang bị ảnh hưởng. Ben nói: "Con nghĩ có vấn đề gì đó về mặt tinh thần hoặc đại loại thế". Riley đã chia sẻ về điều này. Chìm trong rượu và thuốc, Ben đã không nhận ra mức độ trầm cảm của mình cho đến khi quá muộn, Riley viết: "Ben đã không đi trị liệu, thậm chí không một lần nào". Dù vậy, Lisa Marie vẫn giữ được sự tỉnh táo, mặc dù "tất cả chúng tôi đều biết mẹ tôi rất đau khổ", Riley cho hay. Và trong quá trình cai nghiện, Lisa Marie đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt dạ dày để giảm cân. Đây là một nguyên nhân phần nào dẫn đến cái chết của bà do biến chứng tắc ruột non. 