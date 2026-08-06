Loạt quỹ đầu tư lớn tại Phố Wall bị hacker tấn công

Hàng loạt quỹ đầu tư lớn thế giới như Point72, Two Sigma và Citadel đang trở thành mục tiêu của một chiến dịch tấn công mạng tinh vi qua hình thức lừa đảo bằng giọng nói.

Các nguồn tin cho biết tin tặc gọi điện nhằm lừa nhân viên cấp quyền truy cập. Ảnh: Reuters.

Nhiều quỹ đầu tư và công ty vốn cổ phần tư nhân hàng đầu thế giới, bao gồm Point72 Asset Management, Two Sigma Investments và Citadel, vừa trở thành mục tiêu của một chiến dịch tấn công mạng tinh vi, Reuters đưa tin ngày 5/8.

Hacker sử dụng hình thức lừa đảo qua giọng nói, gọi điện hoặc để lại tin nhắn giả mạo nhằm đánh lừa nhân viên cấp quyền truy cập vào hệ thống hoặc tiết lộ thông tin nhạy cảm.

Trong thông báo gửi nhà đầu tư ngày 4/8, Point72 xác nhận bị xâm nhập nhưng đánh giá ban đầu cho thấy chưa có dữ liệu khách hàng nào bị mất. Citadel từ chối bình luận, còn Two Sigma chưa phản hồi về vấn đề này.

Các nguồn tin cũng cho biết tin tặc đã tìm cách xâm nhập hệ thống thông tin của nhiều quỹ đầu cơ khác, trong đó có Two Sigma Investments và Citadel.

Các chuyên gia an ninh mạng nhận định lừa đảo qua điện thoại vẫn là thủ đoạn hiệu quả cao, thường được các nhóm tội phạm như Scattered Spider sử dụng. Đáng chú ý, làn sóng tấn công mạng và mã độc tống tiền (ransomware) hiện nay đang tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để gia tăng quy mô và độ phức tạp, đe dọa trực tiếp đến hạ tầng doanh nghiệp toàn cầu.

Nhằm ứng phó, Chính phủ Mỹ đầu năm nay đã công bố thành lập một nhóm công tác quy tụ các nhà phát triển AI và đơn vị vận hành hạ tầng trọng yếu nhằm chia sẻ thông tin về các mối đe dọa và phối hợp tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng.

Theo Bloomberg, các đợt tấn công nhắm vào Phố Wall - nơi xử lý hàng nghìn tỷ USD giao dịch mỗi ngày - không chỉ đe dọa riêng lẻ từng doanh nghiệp mà còn nguy cơ gây bất ổn cho toàn bộ thị trường tài chính toàn cầu.