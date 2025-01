CES 2025 có laptop nào hay?

Dell 14 Plus. Công ty Mỹ đã thay đổi cách đặt tên sản phẩm, loại bỏ những thương hiệu quen thuộc như Inspiron hay XPS. Dell 14 Plus thay thế Inspiron 14 Plus, mẫu laptop tầm trung với chip Intel Core Ultra 7, GPU Intel Arc 140V và màn hình 14 inch Full HD+. Dù không sở hữu tấm nền OLED hay loạt tính năng AI, Dell 14 Plus vẫn mỏng, nhẹ, thời lượng pin tốt. Giá bán 1.100 USD phù hợp cho đối tượng học sinh, nhân viên văn phòng với nhu cầu cơ bản. Ảnh: Dell.