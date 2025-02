Loạt huyền thoại ngành bất động sản thế giới sắp hội tụ tại Đà Lạt

Từ ngày 18-21/2, nhiều nhà sáng lập, CEO hàng đầu ngành bất động sản toàn cầu sẽ có mặt tại Đà Lạt để cùng tham gia chuỗi sự kiện độc quyền do chủ đầu tư Haus Da Lat tổ chức.

Sự kiện được dẫn dắt, truyền cảm hứng bởi các chuyên gia huấn luyện của Dale Carnegie Việt Nam - đại diện duy nhất của Dale Carnegie toàn cầu tại Việt Nam. Đây là tổ chức tiên phong, nguyên mẫu và tốt nhất trong lĩnh vực phát triển con người trong môi trường làm việc trên thế giới. Dale Carnegie cũng là nơi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon Baines Johnson, tỷ phú top 10 thế giới Warren Buffetthay người khổng lồ của nền công nghiệp ô tô Lee Iacocca, người thầy của nhiều lãnh đạo thế giới Tony Robbins,… từng tham gia học tập.

Các huyền thoại thế giới hội tụ tại thành phố ngàn thông

Theo đơn vị tổ chức, đây là sự kiện đầu tiên trên thế giới quy tụ đầy đủ những nhà sáng lập, lãnh đạo của nhiều thương hiệu bất động sản huyền thoại như: Kengo Kuma và cộng sự (KKAA), Isometrix Lighting & Design, 1508 London, Chiva-Som, Copper Beech và Mitchell & Eades.

Chuỗi sự kiện độc quyền diễn ra từ 18-21/2 do chủ đầu tư Haus Da Lat tổ chức.

Ông Arnold Chan, nhà sáng lập và điều hành của Isometrix Lighting & Design, "phù thuỷ" thắp sáng các công trình nổi tiếng thế giới như: Toà tháp cao nhất Hong Kong- ICC Tower, bảo tàng Stellar tại New York, khách sạn City of Dream tại Macau,… sẽ có mặt tại sự kiện.

Cùng với đại diện của Isometrix, Copper Beech - đơn vị vận hành những câu lạc bộ kín tiếng của tỷ phú thế giới sẽ lần đầu tiên đến Việt Nam và tư vấn vận hành cho 68 căn Sky Villas, Sky Mansions và Private Club dành cho cư dân. Đích thân nhà sáng lập Copper Beech sẽ chia sẻ về những đặc quyền Copper Beech dành cho cư dân Haus Da Lat, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho ngành dịch vụ, mang lại trải nghiệm và giá trị sống tốt nhất cho người Việt Nam.

Không gian sống tại Haus Da Lat được các huyền thoại quốc tế may đo thiết kế tỉ mỉ chi tiết.

1508 London với sự xuất hiện hiếm hoi của ông Hamish Brown được những chuyên gia, tỷ phú săn đón để được trải nghiệm những không gian nghệ thuật do ông và cộng sự 1508 London thiết kế. Hamish Brown sẽ đích thân chia sẻ về những chi tiết đắt giá trong không gian sống dành cho cư dân Haus và lần đầu tiên ra mắt thiết kế chi tiết nội thất may đo dành riêng cho mỗi căn Villa tại Haus Da Lat.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng công bố hợp tác cùng Mitchell & Eades - thương hiệu thiết kế nội thất đứng sau các công trình resort & wellness - để thiết kế cho Haus Wellness Center. Trung tâm này được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som - thương hiệu chăm sóc sức khỏe được thành lập bởi cựu Phó Thủ tướng Thái Lan Boonchu Rojanastien.

Kengo Kuma và cộng sự chấp bút thiết kế cảnh quan và kiến trúc tại Haus Da Lat.

Đặc biệt, những người đứng đầu của văn phòng kiến trúc Kengo Kuma & Associates (KKAA) - kiến trúc sư nổi tiếng và thành công bậc nhất thế giới đầu thế kỷ 21 cũng tham gia sự kiện để chia sẻ về hành trình bảo tồn, tôn vinh cảnh quan và văn hoá của Đà Lạt.

Những huyền thoại thiết kế và kiến trúc có mặt tại sự kiện Haus Da Lat được biết tới với sự khó tính và kĩ lưỡng trong việc lựa chọn dự án, đối tác đồng hành. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, chọn hợp tác với chủ đầu tư Haus Da Lat, các đối tác tìm thấy sự đồng điệu trong cách kiến tạo sản phẩm tạo nên một di sản mới cho vùng đất đang thiếu những dự án xứng tầm.

"Rất khó để có thể hội tụ những thương hiệu huyền thoại này ở cùng 1 dự án, nhưng tới đây, họ đều có mặt ở Việt Nam để chia sẻ về những tâm huyết, những gì tốt nhất trong hành trình làm nghề của họ dành cho các nhà đại diện và cộng sự tại Haus Da Lat", Andy Khoo, Giám đốc điều hành thương hiệu Haus Da Lat chia sẻ.

Haus Da Lat - di sản mới của Đà Lạt

Cuối năm 2024 đến nay, thị trường bất động sản Việt Nam cũng như truyền thông trong nước và quốc tế ấn tượng trước sự ra mắt của dự án Haus Da Lat - tổ hợp bất động sản ESG đầu tiên tại Việt Nam.

Haus Da Lat - tổ hợp bất động sản ESG đầu tiên tại Việt Nam.

Haus Da Lat là dự án do chủ đầu tư The One Destination liên doanh cùng quỹ, nhà đầu tư quốc tế BTS Bernina và Terne Holdings Singapore đầu tư rót vốn.

Dự án có quy mô 5 ha, nằm giữa trung tâm TP Đà Lạt, trước mặt hồ Xuân Hương. Dự án bao gồm tòa căn hộ hạng sang với 68 căn Sky Villas và Sky Mansions sở hữu lâu dài, trung tâm thương mại và tổ hợp khách sạn 5 sao InterContinental Haus Dalat Resort.