Loại gia vị yêu thích ở Mỹ bị Hàn Quốc cấm cửa

Hỗn hợp gia vị Everything But the Bagel, một trong những mặt hàng xuất khẩu phổ biến nhất của Mỹ, là thứ bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Everything But the Bagel là hỗn hợp gia vị đình đám của công ty Trader Joe. Nó được nhiều ngôi sao mạng xã hội chia sẻ thông qua các công thức nấu ăn trên TikTok. Tuy nhiên, bên cạnh các thành phần là muối, tỏi băm, hạt vừng, hỗn hợp này còn chứa hạt anh túc - thứ bị cấm tại Hàn Quốc. Gần đây, du khách đến Sân bay Incheon của Seoul đã chia sẻ rằng họ nhìn thấy các biển báo đề cập cụ thể đến việc "không được phép mang theo hỗn hợp gia vị Everything But the Bagel" vào Hàn Quốc. Một người dùng trên X đăng tấm áp phích từ sân bay. Tấm biển in hình ảnh hỗn hợp gia vị và có nội dung bằng tiếng Hàn: "Chúng tôi muốn thông báo rằng các sản phẩm sau đây có chứa hạt anh túc bị hạn chế mang vào đất nước này vì phát hiện có chứa 'Papaver Somniferum L', một thành phần của họ anh túc được chỉ định là chất gây nghiện theo luật kiểm soát ma túy của Hàn Quốc". Loại gia vị phổ biến của Mỹ bị cấm tại Hàn Quốc vì chứa hạt cây anh túc. Ảnh: @tothemerciless, Trader Joe. "Các sản phẩm hạt của cây có chứa chất gây nghiện luôn bị cấm mang vào Hàn Quốc. Gần đây, cơ quan hải quan đã tăng cường trấn áp các mặt hàng liên quan đến ma túy", một đại diện sân bay nói với CNN. Cây anh túc là nguyên liệu quan trọng các hợp chất có trong thuốc giảm đau như codeine và morphine, cũng như các loại ma túy như heroin, mặc dù hạt của cây không chứa bất kỳ chất gây nghiện nào. Một blogger trên trang web Naver của Hàn Quốc mới đây cũng đã đăng tải về trải nghiệm khi mang sản phẩm gia vị của Trader Joe's từ Mỹ về Hàn Quốc. Trong bài đăng ngày 14/7, blogger này cho biết cô đã mang về 20 chai gia vị mà cô biết thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, chúng đã bị lấy ra khỏi băng chuyền hành lý, và cô phải nói chuyện với nhân viên sân bay để giải thích lý do mang những vật phẩm bị cấm vào nước này. "Có vẻ như có sự nhầm lẫn", cô viết và nói thêm rằng những người khác trên cùng chuyến bay cũng bị tịch thu sản phẩm. "Tôi đã bỏ lại những chai gia vị đó và được cho đi", cô kể.