Lộ diện những đường dây mại dâm người mẫu, diễn viên

Các "tú bà" xây dựng hình tượng bản thân và đội ngũ chân dài mình quản lý giống như những hotgirl sang chảnh trên mạng xã hội nhằm dễ dàng nâng giá cao khi "đi khách".

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệt phá đường dây mại dâm cao cấp do "tú bà" Hồ Thị Hạnh (22 tuổi) tổ chức. Cơ quan công an làm rõ giá đi khách của các chân dài trong đường dây này 14-50 triệu đồng/lần. Hạnh cũng như một số đối tượng môi giới hưởng hoa hồng 4-15 triệu đồng/lần.

Lời khai của các "tú ông, tú bà" chuyên “chăn” người mẫu, diễn viên, hotgirl

Hạnh khai đang quản lý khoảng 30 "chân dài" là người mẫu, diễn viên, hoa khôi, hotgirl, sinh viên… sẵn sàng đi khách theo sự bố trí của tú bà này. Nguồn khách Hạnh tìm kiếm thông qua các mối quan hệ xã hội, khách này giới thiệu khách kia và cả thông qua mạng xã hội.

Khách có nhu cầu, khi liên hệ, Hạnh sẽ gửi hình ảnh chân dài để giới thiệu, thương lượng giá cả rồi điều đến tận nơi là các khách sạn, căn hộ để "vui vẻ".

Vài tháng trước, Phòng cảnh sát hình sự cũng triệt phá đường dây mại dâm cao cấp do cựu tiếp viên hàng không Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tổ chức. Mỷ Hạnh khai cũng nắm trong tay hơn 30 "chân dài" là nữ tiếp viên của các hãng hàng không, hotgirl, người mẫu... sẵn sàng phục vụ khách.

Hồ Thị Hạnh (trái) và Đậu Thị Liên (phải) tổ chức đường dây mại dâm có một số người mẫu, diễn viên... đi khách. Ảnh: CA.

Giá cả chân dài "đi khách" do Hạnh đưa ra 1.000-3.000USD/lần. Mỷ Hạnh thu tiền công môi giới là 7 triệu đồng/lần và khách đại gia phải thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng. Tinh vi hơn trong hoạt động, Mỷ Hạnh còn thuê ôtô sang trọng đưa đón các chân dài đi bán dâm.

Ngoài ra, Mỷ Hạnh tổ chức các sex tour đi tỉnh hay nước ngoài, giá cao tùy vào từng địa điểm cũng như độ "hot” của chân dài.

Theo cán bộ điều tra, các vụ án mại dâm trong thời gian qua đã xác định các tú bà xuất phát điểm cũng đi khách theo sự môi giới của người khác, nhưng sau đó quen biết với một số đại gia, nhờ tìm kiếm chân dài đi khách nên dần trở thành tú bà.

Ngoài ra, có một số trường hợp người môi giới các ca sĩ, người mẫu, diễn viên… bán dâm trong các vụ án mại dâm bị khám phá trước đây, được xác định là người hoạt động trong giới giải trí, nên dễ dàng tiếp cận với các chân dài, chiêu dụ vào con đường sa ngã.

Điển hình như "tú ông" Lê Hoàng Long (33 tuổi, quê Hải Phòng) cầm đầu đường dây tổ chức hoa hậu, người mẫu… đi khách với giá 15.000 USD /lần, bị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá tháng 8/2022. Long vốn là quản lý của một số nghệ sĩ trong nước và đại diện cho một số nghệ sĩ Hàn Quốc khi họ có hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Vì thế, Long dễ dàng tiếp cận, chiêu dụ và tổ chức cho các người đẹp có tiếng "đi khách" với đại gia.

Tầm hoạt động môi giới mại dâm của Long được xác định khá rộng. Long điều động được một số chân dài là người nổi tiếng trong giới giải trí ở một số nước châu Á đi khách với giá hàng chục nghìn USD/lần.

Hay như trường hợp "tú ông" Lục Triều Vỹ (30 tuổi, quê Đà Nẵng) bị Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ mấy năm trước vì tổ chức đường dây mại dâm quy tụ những người mẫu, diễn viên, hoa hậu "đi khách" với giá lên đến 30.000 USD /lần. Vỹ là người mẫu nam nổi tiếng và có kế hoạch trở thành diễn viên, ca sĩ… Vì điều kiện hoạt động như thế, Vỹ dễ dàng móc nối các chân dài có tiếng để "vui vẻ" với các đại gia.

Xây dựng hình tượng sang chảnh để nâng giá bán dâm

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ các "tú bà" như Hồ Thị Hạnh, Vỏ Thị Mỷ Hạnh như nói trên có những chiêu trò để lôi kéo người khác vào đường dây mại dâm của mình và để đẩy giá cho các cuộc mua - bán dâm.

Cụ thể, 2 "tú bà" đã xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội, có lượng người theo dõi… khủng, thường xuyên phô trương cuộc sống sang chảnh, check in du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền.

Công an lấy lời khai đối với Hồ Thị Hạnh. Ảnh: CA.

Mục đích của 2 người đẹp này là tự nâng giá trị bản thân khi phục vụ đại gia và qua đó dễ dàng lôi kéo, dụ dỗ những cô gái trẻ lười lao động, hám lợi, thích sống sang chảnh… vào vòng xoáy tình - tiền, trở thành “đào” dưới trướng quản lý.

Quá trình điều tra những vụ án mại dâm cao cấp, cơ quan công an đã mời làm việc với một số chân dài "đi khách". Trong đó, nhiều người cho biết đã chi tiền để được lăng-xê hình ảnh cá nhân, bài viết trên một số trang giải trí. Các "tú bà" giới thiệu cho đại gia lựa chọn, ngoài gửi những hình ảnh nóng bỏng, còn có những bài viết để tạo niềm tin cho khách hàng.

Một điều tra viên tiết lộ điều tra vụ án đường dây mại dâm của Lục Triều Vỹ trước đây, phát hiện tình tiết "tú ông" này điều động hoa hậu, người mẫu, diễn viên… giả mạo để lừa các đại gia mua dâm.

Cụ thể, Vỹ dùng hình ảnh của các cô gái có khuôn mặt tương đồng với một số hoa hậu, diễn viên, người mẫu… để dán vào CMND giả. Đồng thời, Vỹ chọn lựa những chân dài có ngoại hình cũng khá giống với các người đẹp có tiếng. Khi gặp khách, các người đẹp sẵn sàng xuất trình CMND cá nhân. Các đại gia, doanh nhân ít có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với các hoa hậu, người mẫu, diễn viên... có tiếng nên dễ dàng bị qua mặt.