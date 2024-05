Lộ bí mật được cất giấu trong chiếc tủ gỗ

Công an phường Ngã Tư Sở phối hợp với Đội điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt giữ đối tượng mua bán trái phép gần 4 kg ma túy cần sa.

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Ngô Ngọc Hải (SN 1996, trú tại phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra liên quan đến hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, sáng 16/5, Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa (Hà Nội) nhận được trình báo của anh N.X.N. (quê quán tỉnh Hà Nam) là tài xế xe ôm công nghệ về việc phát hiện vật nghi là ma túy trong đơn hàng được thuê vận chuyển.

Cụ thể, anh N. trình bày đã nhận gói hàng từ một nam thanh niên tại sảnh tòa nhà chung cư ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Trong gói hàng có 2 túi nylon trắng chứa thảo mộc khô.

Số ma túy cần sa thu giữ tại nơi ở của Ngô Ngọc Hải.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định số thảo mộc khô do anh N. trình báo là cần sa có khối lượng 3,134 g. Công an phường Ngã Tư Sở đã phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra.

Bước đầu, xác định người thuê anh N. ship cần sa là Ngô Ngọc Hải. Cơ quan công an đã thu thập đủ tài liệu chứng cứ và bắt quả tang khi Hải đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Công an phường Ngã Tư Sở và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa đã thu giữ 8 bình thủy tinh, một hộp nhựa đều chứa thảo mộc khô, một cân điện tử và nhiều dụng cụ dùng để đóng gói, ngụy trang ma túy cần sa. Số tang vật này được Hải cất giấu trong một chiếc tủ gỗ. Giám định xác định số ma túy thu giữ tại nhà Hải có khối lượng 3,79 kg cần sa.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận toàn bộ số ma túy trên đối tượng này mua về với mục đích bán lại kiếm lời.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.