Livestream suốt 7 ngày viết tiểu thuyết 50.000 chữ

Nhà văn Kathryn Croft hoàn thành bản thảo đầu tiên cho tiểu thuyết sau 7 ngày viết liên tục trong một tiệm sách ở Anh. Cô livestream trên mạng xã hội trong suốt thời gian đó.

Kathryn Croft vừa viết tiểu thuyết vừa livestream trong hiệu sách địa phương từ ngày 1 đến 7/9. Ảnh: BBC.

Một nhà văn chuyên viết truyện trinh thám tâm lý vừa kết thúc trải nghiệm sáng tác hiếm có. Cô hoàn thành bản thảo tiểu thuyết dài 50.000 chữ trong vòng một tuần tại một hiệu sách độc lập ở Guildford, bang Surrey (Vương quốc Anh).

Kathryn Croft bắt đầu viết từ 10h sáng 1/9 và hoàn tất vào 18h ngày chủ nhật cùng tuần. Suốt bảy ngày, cô ngồi tám tiếng mỗi ngày tại một góc của nhà sách Paper Moon, vừa viết vừa livestream cho công chúng theo dõi.

Ban đầu, Croft đặt mục tiêu viết 80.000 chữ nhưng sau đó dừng lại ở con số 50.000. Dù chưa đạt chỉ tiêu, cô vẫn xem đây là thành công đáng kể, đặc biệt khi không đánh đổi chất lượng để chạy theo số lượng.

“‘The End’ là hai từ tuyệt vời nhất tôi từng viết. Tôi thường chỉ viết khoảng 2.000 chữ/ngày. Vào ngày cuối cùng, tôi đã đạt 10.000 chữ, đó là điều chưa từng xảy ra”, Croft chia sẻ với BBC.

Tính đến nay, có 16 quyển tiểu thuyết của Croft đã ra mắt, một trong số đó giúp cô góp mặt trong danh sách bán chạy của Wall Street Journal. Ảnh: Kathryn Croft.

Tác phẩm mới vẫn chưa có tựa đề nhưng Croft hé lộ cốt truyện kể về một người phụ nữ bị tình nghi giết người sau khi phát hiện nạn nhân bị đâm chết. Trớ trêu, đó cũng là người cô sắp hẹn hò.

Tác phẩm này sẽ là cuốn tiểu thuyết thứ 20 của Croft, dự kiến xuất bản vào năm 2027. Viết sách giữa không gian công cộng dưới sự quan sát trực tiếp, theo Croft, là “trải nghiệm tuyệt vời nhất nhưng cũng khó khăn nhất từng trải qua”.

Kathryn Croft là tác giả người Anh chuyên viết truyện trinh thám tâm lý. Tính đến nay, Croft đã xuất bản 16 tiểu thuyết, trong đó có The Girl With No Past (Tạm dịch: Cô gái không có quá khứ) từng đứng đầu bảng xếp hạng Amazon UK trong hơn một tháng và giúp cô góp mặt trong danh sách bán chạy của Wall Street Journal. Một tác phẩm khác, The Girl You Lost (Tạm dịch: Cô gái bạn bỏ lỡ) đã được mua bản quyền để chuyển thể thành phim truyền hình.