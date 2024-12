Liverpool trước nguy cơ mất Salah về tay PSG

Theo ESPN, đây có thể là bước đi chiến lược nhằm chiêu mộ Salah khi hợp đồng của anh với Liverpool sẽ kết thúc vào mùa hè năm sau.

Salah, 32 tuổi, đang tận hưởng một mùa giải tuyệt vời với 13 bàn thắng trên mọi đấu trường. Trong chiến thắng 2-0 trước Manchester City gần đây, Salah góp công lớn với pha lập công từ chấm phạt đền, giúp Liverpool vững vàng ở ngôi đầu bảng với khoảng cách 9 điểm so với đội bám đuổi phía sau.

Tuy nhiên, ngôi sao người Ai Cập gây chú ý khi liên tục bày tỏ sự lo lắng về tương lai của mình. Sau trận đấu, Salah chia sẻ với Sky Sports: "Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rất nhiều về điều này. Đây có thể là trận cuối cùng tôi đối đầu Man City trong màu áo Liverpool, nên tôi chỉ cố gắng tận hưởng từng khoảnh khắc. Không khí tại Anfield thật tuyệt vời, hy vọng chúng tôi sẽ vô địch và chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Dù ưu tiên của Salah vẫn là tiếp tục gắn bó với Liverpool, sự thiếu rõ ràng trong việc gia hạn hợp đồng đã khiến các đội bóng lớn, bao gồm PSG, bắt đầu đặt vấn đề.

PSG từ lâu để mắt đến Salah và từng thất bại trong việc chiêu mộ anh trước đây. Với chiến lược xây dựng một đội hình trẻ trung nhưng giàu tiềm năng dưới triều đại HLV Luis Enrique, đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn thiếu những ngôi sao có kinh nghiệm và đẳng cấp để dẫn dắt đội. Salah được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo.

Theo nguồn tin, Salah cùng gia đình có thiện cảm với thành phố Paris, trong khi dự án bóng đá tại Parc des Princes cũng có sức hút đặc biệt với anh. Về tài chính, PSG dư sức đáp ứng mức lương hiện tại của Salah (400.000 bảng/tuần) và sẵn sàng đưa ra một khoản thưởng ký hợp đồng đáng kể.

Salah ký hợp đồng hiện tại vào tháng 6/2022, trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Liverpool. Tuy nhiên, với việc kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào ngày 1/1, anh sẽ được phép tự do đàm phán với các câu lạc bộ nước ngoài.

Không chỉ Salah, Liverpool còn đối mặt với bài toán giữ chân các trụ cột khác như đội trưởng Virgil van Dijk và đội phó Trent Alexander-Arnold, khi cả hai đều hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải.

Nếu Liverpool không sớm đưa ra đề nghị gia hạn, PSG sẽ trở thành ứng viên sáng giá để đưa Salah về Paris. Đây không chỉ là cơ hội lớn cho đội bóng nước Pháp, mà còn là lời cảnh tỉnh cho Liverpool trước viễn cảnh mất đi một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ.

