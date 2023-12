Liverpool là cơn ác mộng với các đời HLV của Man Utd

Tháng 3/2014, MU thua đậm "The Kop" với tỷ số 0-3 ngay tại Old Trafford với cú đúp của Steven Gerrard và bàn của Luis Suarez. Đúng một tháng sau, HLV David Moyes mất việc.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.