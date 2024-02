Lisa lập công ty

Sau Jennie, Lisa là thành viên tiếp theo trong BlackPink thành lập công ty riêng. Thương hiệu của nữ ca sĩ mang tên LLOUD.

Ngày 8/2, tờ Newsen đưa tin Lisa của nhóm nhạc nữ BlackPink thành lập công ty riêng mang tên LLOUD. Lisa giới thiệu về công ty: "Tôi xin giới thiệu LLOUD, một nền tảng nơi tôi có thể thể hiện tầm nhìn về âm nhạc và giải trí. Hãy cùng chúng tôi trải qua hành trình thú vị này và vượt qua những ranh giới mới”.

Một ngày trước, theo Herald Corp, Lisa đã trải qua kỳ nghỉ tại bãi biển Miami, Florida, Mỹ vào 31/1 (giờ địa phương) cùng bạn trai tin đồn Frédéric Arnault và gia đình anh.

Lisa là thành viên tiếp theo của BlackPink thành lập công ty riêng.

Frédéric Arnault là con trai thứ tư của Bernard Arnault (74 tuổi), chủ tịch tập đoàn hàng xa xỉ Pháp Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH). Trong một video lan truyền trên mạng xã hội, Lisa được phát hiện đi dạo cùng chị dâu của Frédéric Arnault.

Lisa là thành viên thứ 2 sau Jennie thành lập công ty riêng. Tháng 12/2023, Jennie giới thiệu nhãn hiệu riêng, Odd Atelier (OA). Theo The Korea Times, công ty này do Jennie cùng mẹ thành lập từ tháng 11/2023.

"Tôi thận trọng khi thành lập công ty riêng để phát triển các hoạt động solo một cách tự do và thoải mái hơn. Tôi sẽ tiếp tục hoạt động nhóm với YG, nhưng tôi cũng muốn được thoải mái với các hoạt động cá nhân. Các thành viên nhóm đã làm việc cùng tôi trong suốt thời gian dài. Nhưng tôi đoán mọi người cũng muốn được tự do thực hiện mọi dự án của riêng mình”, Jennie nói trên chương trình âm nhạc The Seasons - Lee Hyo-ri's Red Carpet ngày 2/1.

Với chị cả Jisoo, Xports News đưa tin sau khi rời YG, nữ ca sĩ ký hợp đồng với Biomom, một thương hiệu thực phẩm chức năng dành cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi do anh trai cô đứng đầu. Biomom vừa qua thành lập cho bộ phận mới Blissoo và hướng đến kế hoạch kinh doanh giải trí. Công ty này cũng đăng thông báo tuyển dụng những nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.