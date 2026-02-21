Lỉnh kỉnh buồng chuối, bó rau: Người dân trở lại Thủ đô

Dù còn 2 ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, nhiều người đã rục rịch trở lại Hà Nội từ mùng 5 để tránh cảnh ùn tắc.

Phía sau những chuyến xe hối hả hướng về Thủ đô là lỉnh kỉnh đồ đạc, bó rau, túi quà quê... được khệ nệ mang theo, tạo nên hình ảnh quen thuộc trên đường phố những ngày đầu năm.

Ngày 21/2 (mùng 5 Tết), dù kỳ nghỉ còn 2 ngày, nhiều người từ các tỉnh, thành phố lân cận đã bắt đầu quay lại Thủ đô.

Tại khu vực cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng vào Thủ đô, lượng phương tiện tăng cao, có thời điểm ùn ứ nhẹ.

Khu vực QL1A cũ hướng về đường Ngọc Hồi ghi nhận lượng phương tiện đông đúc song chưa xảy ra ùn tắc.

Người dân quay lại Hà Nội với lỉnh kỉnh quà quê chất đầy xe.

Vali quần áo, quà quê cùng rau xanh được người dân chất đầy phía sau xe.

Người dân mang theo "hương vị quê nhà" khi trở lại Thủ đô sau Tết.

Những chú thú cưng cũng được theo xe về lại thành phố sau kỳ nghỉ.

Theo quan sát của PV Tiền Phong, hầu hết người dân di chuyển với tốc độ trung bình, tuân thủ nghiêm túc tín hiệu đèn giao thông và vạch kẻ đường.

Tại đường Phạm Hùng (khu vực bến xe Mỹ Đình), giao thông trong ngày mùng 5 Tết thông thoáng bất ngờ.

Anh Lê Hưng (Hà Tĩnh) cùng vợ và các con quay lại Hà Nội sớm. "Tôi sợ mai, ngày kia tắc cứng, đi lại sẽ rất mệt mỏi, nhất là nhà có trẻ nhỏ nên tranh thủ lên sớm cho đỡ vất vả", anh Hưng chia sẻ.

Dự báo từ ngày mai đến hết 23/2 (ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026) lưu lượng phương tiện tại Hà Nội sẽ tăng cao.

Phòng CSGT cho biết lực lượng sẽ triển khai đồng bộ các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời sử dụng thiết bị giám sát từ trên cao để kịp thời phát hiện, xử lý ùn tắc và các tình huống phát sinh.