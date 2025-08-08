Linh hoạt giải pháp tài chính cho khách hàng vay sản xuất kinh doanh

Các ngân hàng thương mại không ngừng mở rộng tiện ích tài chính nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp nhỏ, tiểu thương… tiếp cận nguồn vốn, mở rộng tín dụng, tối ưu vận hành.

Tháng 5, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, đề cao vai trò của hộ kinh doanh cá thể, không chỉ tạo việc làm cho hàng triệu lao động cả nước, mà còn góp phần ổn định thị trường tiêu dùng nội địa. Trước thực tế này, các ngân hàng thương mại cũng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp tài chính đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng là cá nhân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương… dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Với nguồn vốn lưu động kịp thời, khách hàng có thể nhanh chóng tìm kiếm những giải pháp phù hợp nhằm bổ sung dòng tiền kinh doanh. Chia sẻ về lợi ích khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, chị Thúy Hoa (chủ cửa hàng tạp hóa tại Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Việc có thêm nguồn vốn thông qua gói vay ưu đãi của PVcomBank không chỉ hỗ trợ tôi duy trì hoạt động kinh doanh một cách đều đặn, ổn định, mà còn có thể mua sắm thêm nhiều loại hàng hóa với các mẫu mã mới, từ đó đa dạng sản phẩm cho mọi người đến mua hàng”.

PVcomBank triển khai gói tín dụng ưu đãi cho khách hàng vay sản xuất, kinh doanh.

Nằm trong gói tín dụng “Hành trình mới, sống trọn ước mơ” được triển khai đến hết tháng 01/2026, giải pháp vay ưu đãi của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) dành cho khách hàng vay sản xuất, kinh doanh nổi bật với mức lãi suất từ 3,99%/năm cùng hạn mức tối đa lên đến 10 tỷ đồng . Ngoài ra, PVcomBank cũng cấp hạn mức một lần cho khách hàng (có thể sử dụng trong vòng 3 năm), tạo điều kiện để người vay sử dụng vốn linh hoạt tùy theo nhu cầu kinh doanh thực tế.

Không những vậy, các khách hàng hộ kinh doanh, tiểu thương… cũng có thể linh hoạt chứng minh nguồn thu kinh doanh, đồng thời được Ngân hàng hỗ trợ tối đa về thủ tục hồ sơ, giấy tờ để nhanh chóng giải ngân chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.

Song song với những sản phẩm tín dụng đa dạng, tối ưu lợi ích cho khách hàng, PVcomBank còn hỗ trợ phân khúc khách hàng hộ kinh doanh cá nhân trong việc quản lý dòng tiền, kiểm soát thông tin giao dịch hiệu quả bằng giải pháp loa thông báo biến động số dư (loa TingTing). Đây là thiết bị hữu ích đối với các chủ tài khoản thường xuyên phải tương tác trong môi trường kinh doanh với tần suất giao dịch liên tục như tiệm tạp hóa, cửa hàng, siêu thị mini hoặc một số mô hình kinh doanh lưu động.

“Với Loa TingTing đặt ở cửa hàng, tôi không còn phải lo lắng về việc kiểm tra số dư tài khoản bằng điện thoại mỗi khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền đến”, anh Việt Dũng - một chủ sở hữu chuỗi cửa hàng cà phê tại phường Phú Nhuận, TP.HCM chia sẻ.

PVcomBank cung cấp đa dạng giải pháp tài chính cho khách vay sản xuất kinh doanh.

Từ nay đến hết 31/12, PVcomBank triển khai nhiều chính sách khuyến mại hấp dẫn đối với khách hàng sử dụng dịch vụ loa thông báo biến động số dư: Tặng miễn phí thiết bị loa TingTing cho khách hàng; hoàn tiền/tặng tiền cho khách hàng ghi nhận đủ doanh số giao dịch…

Với hệ sinh thái sản phẩm, tiện ích tài chính đa dạng, linh hoạt cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, PVcomBank không ngừng hỗ trợ tích cực cho các khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh, tiểu thương trong việc tiếp cận dòng vốn ưu đãi, đồng thời tối ưu quy mô vận hành, sản xuất. Điều này còn thể hiện vai trò của nhà băng này đối với nhiệm vụ đồng hành cùng Nhà nước và toàn ngành ngân hàng thực hiện đồng bộ những giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế - hướng tới mục tiêu tăng trưởng GPD trên 8% trong năm 2025.