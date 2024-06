Lingard ghi bàn đầu tiên sau 3 năm

Jesse Lingard làm tung lưới CLB Gangwon sau cú đá penalty thành công hôm 26/6 (giờ Hà Nội). Bàn thắng của ngôi sao 31 tuổi góp phần giúp FC Seoul vượt qua đối phương với tỷ số 2-0 tại vòng 19 K League 1.

Lingard có pha lập công đầu tiên trong lần ra sân thứ 10 dưới màu áo FC Seoul sau khi cập bến đội bóng này hồi tháng 2 dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Theo The Sun, tuy chỉ một nửa trong số 67.000 chỗ ngồi tại SVĐ Seoul World Cup được lấp đầy, người hâm mộ vẫn hò reo cuồng nhiệt sau khi cựu tiền vệ MU giải cơn khát bàn thắng tại Hàn Quốc. Thậm chí, các CĐV đã đốt pháo sáng trên các khán đài trong lúc Lingard ăn mừng cùng đồng đội.

Trong khi đó, tiền vệ Ryu Jae-moon thực hiện pha lập công còn lại cho FC Seoul. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của CLB này tại giải VĐQG. Kết quả này giúp đội bóng đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng giải đấu.

Bàn thắng trên là lần đầu Lingard làm tung lưới đối phương kể từ tháng 9/2021 khi anh ghi bàn vào lưới West Ham thời điểm còn thuộc biên chế MU.

2021/22 là mùa giải cuối cùng của Lingard trong màu áo “Quỷ đỏ”. Phong độ tụt dốc không phanh khiến ngôi sao 31 tuổi đánh mất chỗ đứng. Anh chuyển đến Notthingham Forest mùa 2022/23 để cứu vãn sự nghiệp nhưng không thành công, rồi sau đó sang Hàn Quốc thi đấu.

