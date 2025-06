Ligue 1 chừa đường lui cho Lyon

Dự kiến, Ligue 1 mùa giải mới khởi tranh vào ngày 16/8. Trong lịch trình được công bố vào ngày 27/6, Lyon được lên lịch thi đấu với Lens trong trận khai mạc của mùa giải 2025/26.

BBC nhận định ban tổ chức Ligue 1 vẫn chờ đợi quyết định kháng cáo của Lyon, sau khi CLB này bị Ủy ban kiểm soát tài chính (DNGC) giáng hạng xuống chơi tại Ligue 2 mùa tới.

Các quan chức của Lyon, bao gồm cả chủ sở hữu John Textor, có cuộc gặp với DNGC vào đầu tuần này. Tuy nhiên, nhóm lãnh đạo cấp cao của CLB không thể thuyết phục DNGC rằng tình hình tài chính của đội đã cải thiện đủ để dỡ bỏ hình phạt.

Vào tháng 10/2024, Tập đoàn Eagle Football của John Textor, sở hữu 77% cổ phần tại Lyon, công bố khoản nợ lên tới 422 triệu bảng. Trong nỗ lực cải thiện tình hình tài chính của Lyon, Textor đồng ý bán 43% cổ phần của mình tại Crystal Palace cho Woody Johnson, chủ sở hữu đội bóng bầu dục New York Jets.

Lyon kết thúc mùa giải 2024/25 ở vị trí thứ 6 tại Ligue 1 và đủ điều kiện tham dự Europa League. Tuy nhiên, kịch bản đội bóng này chơi ở cúp châu Âu mùa sau có thể khó xảy ra. Theo L'Equipe, UEFA sẽ tước suất tham dự của Lyon nếu đội bóng này rớt hạng.

UEFA yêu cầu ban lãnh đạo Lyon nộp đầy đủ hồ sơ chứng minh việc tuân thủ các điều kiện tài chính nghiêm ngặt. Trong trường hợp Lyon bị loại khỏi cúp châu Âu, Strasbourg sẽ là đội được thế chỗ.

Các quan chức UEFA có cuộc họp vào ngày 27/6 để thảo luận về vấn đề này. Kết quả của cuộc họp dự kiến sẽ được công bố trong tuần tới.

