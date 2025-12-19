Liên tiếp triệt phá 3 vụ ma túy chỉ trong một ngày ở Quốc Oai, Hà Nội

Ra quân đợt cao điểm, Công an xã Quốc Oai, Hà Nội liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy, giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Đối tượng Phan Huy Giao (trái) và Phan Anh Thái. Ảnh: CACC

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Quốc Oai (TP Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện 3 vụ liên quan đến ma túy.

Khoảng 7h ngày 17/12/2025, Tổ công tác Công an xã Quốc Oai tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà riêng của Phan Huy Giao (SN 1983, trú tại xã Quốc Oai, TP Hà Nội). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Giao có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1 bộ tẩu hút tự tạo và 1 túi nilon chứa 2 viên nén. Kết quả giám định xác định số tang vật là 0,132 gam Methamphetamine. Quá trình đấu tranh khai thác, Phan Huy Giao khai nhận đã mua số ma túy trên của Phan Anh Thái (SN 1981, trú tại xã Quốc Oai). Cùng ngày, Phan Anh Thái đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi liên quan.

Tiếp đó, khoảng 10h cùng ngày, Công an xã Quốc Oai tiến hành kiểm tra, xét nghiệm đối với Nguyễn Đình Vượng (SN 1983, trú tại xã Quốc Oai).

Kết quả cho thấy đối tượng dương tính với Methamphetamine. Nguyễn Đình Vượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện.

Cơ quan Công an đã lập hồ sơ, bắt giữ Nguyễn Đình Vượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 1 bộ tẩu hút tự tạo có dính chất ma túy Methamphetamine.

Đối tượng Nguyễn Đình Vượng và Đôn Thị Ly. Ảnh: CACC

Cũng trong ngày, Công an xã Quốc Oai tiếp tục kiểm tra một đối tượng khác, cho kết quả dương tính với ma túy. Đối tượng khai nhận đã mua ma túy vào ngày 12/12/2025 của Đôn Thị Ly (SN 1996, thường trú tại xã Quốc Oai).

Tiến hành khám xét nơi ở của Đôn Thị Ly tại thôn Phượng Cách 2, xã Quốc Oai, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1 gói nilon chứa 2,012 gam Ketamine.

Hiện Công an xã Quốc Oai, Công an Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.