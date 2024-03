Liên Quân ghi nhận nhiều con số ấn tượng sau mùa Tết 2024

Tổng kết thành tích sau mùa Tết “cháy” hết mình, Liên Quân Mobile ghi nhận loạt con số ấn tượng.

Liên Quân Mobile vừa công bố kết quả ấn tượng sau dịp Tết, đồng thời ghi nhận chuyển biến tích cực trên hành trình hơn 7 năm có mặt tại Việt Nam.

8 triệu lượt tải mới, 4 năm giữ vững ngôi đầu

Năm 2024 là lần thứ 4 liên tiếp trò chơi MOBA do Garena phát hành được vinh danh “Game Mobile có lượng người chơi tích cực hàng tháng cao nhất Việt Nam”. Liên Quân Mobile vững vàng ở vị trí top 2 về số lượt tải và lượng tiêu dùng cả năm (theo dữ liệu của Data.ai).

Cụ thể, Liên Quân Mobile đạt hơn 98 triệu lượt tải về, tăng hơn 8 triệu so với cùng thời điểm năm 2023. Con số này ngang bằng hoặc vượt mặt nhiều tựa game mới phát hành, thậm chí có tuổi đời 1-3 năm trên thị trường.

Duy trì lượng người chơi cao, Liên Quân Mobile liên tiếp cải tiến công nghệ để ngăn chặn hành vi tiêu cực liên quan đến sử dụng phần mềm thứ 3 không hợp lệ và dàn xếp trận đấu. Các biện pháp gồm công bố hòm thư tiếp nhận tố cáo, liên tục cập nhật hệ thống xử phạt, nâng mức án phạt và mới đây là quy định hạn chế sử dụng phần mềm giả lập.

Khép lại năm 2023, tại lễ trao giải Vietnam Game Awards lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, Liên Quân Mobile giành cú đúp giải thưởng “Game di động xuất sắc nhất” và “Game thể thao điện tử xuất sắc nhất”. Giải thưởng là minh chứng cho sức hút của tựa game đình đám.

Liên Quân Mobile nhận cú đúp giải thưởng.

Game thủ vẫn ồ ạt “vào trận” dịp Tết

“Vào trận, vận lên” là chủ đề của chuỗi sự kiện Tết Liên Quân năm nay với nhiều thể loại, hình thức khác nhau. Có thể kể đến Đoán vận nhận quà, Chung sức nhận skin, Thực thần giáng thế, Lưu ly dạ yến, Long mẫu cầu an… Sức hấp dẫn từ những phần quà, vật phẩm trong game, nhất là các mini game mang hơi thở ngày Tết, khiến game thủ khó chối từ.

Liên Quân khéo léo cài cắm hoạt động “tâm linh” phù hợp xu hướng Gen Z, thông qua thử thách Đoán vận nhận quà. Đây là hoạt động dự đoán vận mệnh 2024, cho phép game thủ trổ tài thể hiện hiểu biết về game để nhận tướng cũng như quân huy miễn phí. Mini game ghi nhận đến 3,6 triệu người chơi trước kỳ nghỉ Tết. Một cơ chế quen thuộc mỗi dịp lễ hội là Chung sức giật skin cũng ghi nhận hơn 17 triệu lượt người chơi và gần 8,8 triệu lượt giúp đỡ.

Đặc biệt, món quà tri ân người chơi của NPH là trang phục tặng miễn phí mang đậm phong cách Tết - Grakk Thần ẩm thực - về tay người chơi từ 30 âm lịch. Bên cạnh đó, để mang lại niềm vui cho các cặp đôi ngày Valentine, Liên Quân dành tặng game thủ skin Dextra Lữ khách cao nguyên.

Liên Quân Mobile ghi nhận nhiều con số ấn tượng dịp Tết 2024.

Nhìn chung, Liên Quân Mobile ghi nhận hàng chục triệu người chơi đăng nhập game trong một tháng trước và sau Tết Nguyên Đán. Thời gian nghỉ Tết (kéo dài một tuần, từ 29 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng), người chơi dành tổng cộng 74 triệu giờ để “trao đổi chiêu thức”. Tính riêng hai ngày 30 và mùng 1 Tết, có gần 43 triệu game đấu diễn ra ở mọi thể thức.

Loạt món ăn tinh thần cho game thủ dịp lễ

Đón Tết Giáp Thìn, Liên Quân tiếp tục đưa chương trình Táo Quân đến với khán giả cả nước lần thứ 6 liên tiếp. Với chủ đề “AI lên chầu?”, kịch bản theo xu hướng, chương trình thu hút hơn 7,3 triệu lượt xem và trên 1,7 triệu giờ xem (chỉ tính riêng kênh YouTube của Liên Quân).

Đặc biệt, Táo Quân 2024 ghi dấu số lượng người nổi tiếng tham gia đông kỷ lục so với các mùa trước. Phải kể đến những nghệ sĩ kỳ cựu như NSƯT Quang Thắng, NSƯT Chí Trung, NSND Tự Long và NS Vân Dung. Bên cạnh đó, chương trình có sự góp mặt của loạt KOL, streamer, ca sĩ, hot TikToker. Chương trình được phát trên nhiều kênh truyền hình như đài Hà Nội 1, On Sport+, On Music cũng như các nền tảng OTT như FPT Play, VieON, VTVCab ON. Tổng lượt xem đạt hơn 13,4 triệu trên các nền tảng.

Bên cạnh đó, gameshow Siêu sao Liên Quân xuân Giáp Thìn quy tụ các tuyển thủ chuyên nghiệp như Lai Bâng, Fish, Maris, BirdLB cùng loạt content creator có tiếng trong cộng đồng Liên Quân (Tổng Thống Veres, Nam mũ trắng, MaiLK, Shizuka). Dàn bình luận viên gồm Tùng Họa Mi, Huy Popper, Hoàng Sơn, Nam Sensei và “MC Quốc dân” Phương Thảo. Với nội dung xen kẽ giữa trận đấu và trò chơi thể lực hài hước, 3 tập gameshow mang lại tiếng cười cho người xem trong dịp nghỉ lễ.

Để kết nối game thủ, Liên Quân tổ chức sự kiện offline cộng đồng nhiều gấp 4 lần so với Tết 2023. Với 238 chương trình diễn ra từ 20/1 đến 18/2, hoạt động này thu hút 13.725 người tham dự trải khắp 63 tỉnh thành.

Táo Quân 2024 phủ sóng nhiều nền tảng.

Không chỉ phủ sóng với các nội dung “nhà làm”, hình ảnh Liên Quân cùng sự kiện Tết xuất hiện trên nhiều sản phẩm giải trí của các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung. Theo số liệu do nhà phát hành cung cấp, các nội dung do Liên Quân trực tiếp và hợp tác sản xuất thu hút hơn 160 triệu lượt xem, với hơn 10 triệu lượt tương tác trên tất cả nền tảng.

Loạt thành tích đạt được phần nào cho thấy Liên Quân Mobile vẫn liên tục được đầu tư phát triển và đón nhận sự hưởng ứng từ cộng đồng game thủ.