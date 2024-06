Lịch thi đấu EURO ngày 29/6: Hai cặp đấu trái ngược mở màn vòng 1/8

Trong khi trận đấu giữa tuyển Italy và Thuỵ Sĩ khá cân tài cân sức, chủ nhà Đức và Đan Mạch lại chênh lệch trình độ trước vòng 16 đội EURO 2024.

Cuộc đối đầu giữa tuyển Thuỵ Sĩ và Italy đêm 29/6 (giờ Hà Nội) là trận đấu đầu tiên tại vòng knock-out EURO 2024.

Thụy Sĩ và Italy may mắn tránh được các đội nhất bảng dù chỉ về nhì tại bảng A và B. Tuy nhiên, tình thế có thể đã rất khác với cả hai, nếu không có các bàn thắng ở những phút cuối chiến dịch vòng bảng.

Nếu không có pha ghi bàn gỡ hoà 1-1 của Niclas Fullkrug ở những phút bù giờ cuối cùng, tuyển Đức nhiều khả năng bị Thuỵ Sĩ đánh bại trong màn chạm trán hôm 24/6, qua đó nhường vị trí đầu bảng A cho chính đối thủ này.

“Hy vọng mọi người dành thêm chút tôn trọng cho Thụy Sĩ”, đội trưởng Granit Xhaka phát biểu sau trận đấu mà anh cùng các đồng đội suýt khiến đội chủ nhà ôm hận.

Với tuyển Italy, đường đến vòng 16 đội không diễn ra suôn sẻ nhu vậy. Hôm 25/6, trong cuộc đối đầu Croatia, “Azzurri” ở rất gần viễn cảnh bị đẩy xuống vị trí thứ 3 bảng B và đối diện với nguy cơ bị loại. May mắn thay, Mattia Zaccagni có pha lập công xuất thần ở phút 98 để cân bằng tỉ số 1-1.

Trước đó, đoàn quân HLV Luciano Spalletti còn để thủng lưới bàn thắng sớm nhất lịch sử EURO trong trận ra quân gặp Albania. Nhà ĐKVĐ cũng bị lấn lướt hoàn toàn về thế trận trong thất bại 0-1 trước tuyển Tây Ban Nha tại lượt trận thứ hai vòng bảng.

So với đối thủ sắp tới tại vòng 16 đội, Italy sở hữu dàn nhân sự chất lượng hơn và có nhiều kinh nghiệm tại các vòng knock-out. Song, Thụy Sĩ mới là đội gây ấn tượng mạnh hơn sau vòng bảng.

“Rossocrociati” (biệt danh tuyển Thuỵ Sĩ - PV) cũng không xa lạ với vòng đấu loại trực tiếp của các giải đấu lớn (EURO/World Cup). Họ có 6 lần liên tiếp vượt qua vòng bảng từ World Cup 2014 đến nay. Trong các ĐTQG châu Âu, chỉ duy nhất Pháp là đội đang có chuỗi dài hơn (7 lần).

Tuyển Italy chớ nên xem thường Thuỵ Sĩ.

Không dễ để đánh bại Thuỵ Sĩ. Nếu không tính kết quả trên các loạt luân lưu, “Rossocrociati” chỉ thua 1 trong 12 trận gần nhất tại các vòng chung kết EURO. Đó lại là thất bại 0-3 trước tuyển Italy tại vòng bảng giải đấu diễn ra năm 2021.

Nếu xét kết quả các loạt đá luân lưu, Thuỵ Sĩ có lẽ sẽ bớt tự tin. Ở hai kỳ EURO gần nhất (2016 và 2020 - PV), đội bóng này đều bị loại sau các loạt "đấu súng".

Nếu trận đấu đêm 29/6 kéo dài đến loạt sút luân lưu cân não, Italy khả năng cao là đội vui hơn. Theo số liệu của Opta, xuyên suốt lịch sử các kỳ World Cup và EURO, “Azzurri” có tổng cộng 10 lần bước vào loạt penalty tại các vòng knock-out, chỉ kém Tây Ban Nha (11).

2 lần gần nhất trong số đó thậm chí kết thúc với chiến thắng cho tuyển Italy và mới diễn ra gần đây, tại bán kết và chung kết EURO 2020, giải đấu họ trở thành nhà vô địch.

Sau trận đấu giữa Italy và Thuỵ Sĩ, cuộc đụng độ giữa Đức và Đan Mạch sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng 30/6 (giờ Hà Nội). Trong khi đội chủ nhà bước vào vòng 16 đội với tư cách nhất bảng A, “Những chú lính chì” chỉ xếp nhì bảng C sau 3 trận hoà liên tiếp.

Mặc dù tuyển Đức suýt tụt xuống hạng 2 nếu không có pha gỡ hoà 1-1 của Fullkrug trước Thuỵ Sĩ tại lượt cuối, HLV Julian Nagelsmann lại nhìn vào mặt tích cực của sự việc: "Điều đó cho thấy chúng tôi có khả năng lội ngược dòng”.

“Vào càng sâu, đối thủ sẽ càng mạnh, việc bị dẫn trước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trận đấu trước Thuỵ Sĩ là một bài kiểm tra sớm và chúng tôi đã thể hiện tinh thần chiến thắng đến cùng”, thuyền trưởng 36 tuổi nói thêm.

Fullkrug là "quân bài tẩy" của “Die Mannschaft” trên ghế dự bị.

Màn trình diễn thăng hoa của tuyến giữa với Jamal Musiala, Toni Kroos và Florian Wirtz đem đến sự tự tin cho tuyển Đức. Song, một vấn đề nhỏ nơi hàng công, việc lựa chọn giữa Fullkrug hay Kai Havertz, có lẽ đang vương vấn trong suy nghĩ của HLV Nagelsmann.

Dưới màu áo tuyển Đức, Fullkrug ghi 4 bàn trong 6 lần ra sân tại các giải đấu lớn, trong đó có 2 bàn tại EURO 2024. Tất cả lần góp mặt lẫn bàn thắng của chân sút Dortmund đều đến khi anh vào sân từ ghế dự bị.

Điều đó khiến Nagelsmann đau đầu. Fullkrug rất hữu dụng mỗi khi vào sân từ ghế dự bị, nhưng điều đó làm anh ngày càng xứng đáng với suất đá chính hơn, trong bối cảnh Havertz vẫn chưa thể hiện được nhiều tại giải đấu trên sân nhà.

Trong khi đó, Đan Mạch có lần đầu trong lịch sử lọt vào vòng knock-out tại 2 kỳ EURO liên tiếp. Ở giải đấu diễn ra năm 2021, “Những chú lính chì” dừng chân ở bán kết khi nhận thất bại trước đội chủ nhà Anh.

Tại EURO 2024, đoàn quân HLV Kasper Hjulmand đang có những màn trình diễn kém thuyết phục. Họ chỉ kết thúc ở vị trí nhì bảng C nhờ việc nhỉnh hơn ở chỉ số fair-play so với Slovenia, đội xếp thứ 3. Do đó, tuyển Đan Mạch bị đánh giá thấp hơn Đức một bậc trước cuộc đối đầu tại vòng 1/8.

