Lịch thi đấu EURO ngày 25/6: Tuyển Anh có dám đổi mới?

Tuyển Anh có 4 điểm sau hai trận đấu tại EURO 2024 và đứng đầu bảng C. Tuy nhiên, giới chuyên môn và các CĐV không đánh giá cao màn trình diễn của đoàn quân HLV Gareth Southgate.

Trong ngày ra quân gặp Serbia và lượt trận thứ hai gặp Đan Mạch, “Tam sư” đều nhập cuộc ổn, ghi bàn trước. Sau đó, tuyển Anh bỗng chùng xuống, nhường thế trận cho đối thủ. Họ phải trả giá vì phong cách trên khi bị Đan Mạch gỡ hoà 1-1 hôm 20/6.

Đến thời điểm này của giải đấu trên đất Đức, “Tam sư” nhận nhiều cú dứt điểm từ đối phương (22) hơn số lần tung ra cú sút về phía đội bạn (17). Với đội hình đắt giá bậc nhất thế giới, thống kê này thật đáng thất vọng.

Trong bối cảnh Bukayo Saka hay Phil Foden chưa thể hiện giá trị, HLV Southgate vẫn nhất quyết không sử dụng Cole Palmer, cầu thủ có số lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng (33) cao nhất Premier League mùa 2023/24.

Vị trí tiền vệ trung tâm chơi cạnh Declan Rice cũng là vấn đề với tuyển Anh. Chính HLV Southgate thừa nhận Trent Alexander-Arnold hay Conor Gallagher “chưa thể thay thế Kalvin Phillips”, quân bài yêu thích của ông trước đây. Song, nhà cầm quân 53 tuổi liên tục tin dùng hai cầu thủ này thay vì thử nghiệm tài năng trẻ Kobbie Mainoo hay Adam Wharton.

Đối thủ của “Tam sư” tại trận đấu cuối của vòng bảng vào rạng sáng 26/6 (giờ Hà Nội), tuyển Slovenia, có lẽ mừng thầm với những rắc rối mà đối phương đang đối mặt. Với 2 điểm sau hai trận hoà, đoàn quân HLV Matjaz Kek đang xếp thứ 3 bảng C, và cần thêm ít nhất 1 điểm trước tuyển Anh để tiếp tục nuôi hy vọng vào vòng 16 đội.

Đoàn quân HLV Southgate cũng cần để mắt đến trận đấu cùng giờ giữa tuyển Đan Mạch và Serbia, hai đội còn cơ hội đi tiếp. "Tam sư" sẽ văng khỏi nhóm 2 đội có vé vào thẳng vòng 16 đội, nếu họ để thua Slovenia, đồng thời Đan Mạch thắng Serbia.

Tương tự tuyển Anh, Pháp cũng gặp vấn đề nơi hàng công. Trong trận đấu với Hà Lan hôm 22/6, ngày mà Kylian Mbappe vắng mặt do chấn thương mũi, “Les Bleus” tuy kiểm soát thế trận lại không thể ghi bàn vì sự kém duyên của Antoine Griezmann.

May mắn cho HLV Didier Deschamps, Mbappe được cho là đã bình phục và sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát của tuyển Pháp trong trận gặp Ba Lan, đội đã chính thức bị loại, vào đêm 25/6 (giờ Hà Nội) tại lượt trận cuối vòng bảng.

Đây nhiều khả năng sẽ là lần đầu ngôi sao 25 tuổi thi đấu với chiếc mặt nạ, thiết bị y tế bảo vệ vùng mũi đang tổn thương của anh. Mbappe có thể tận dụng cơ hội đối đầu với một Ba Lan đã hết động lực để làm quen với thiết bị này trước khi vào vòng knock-out.

Ở trận đấu cùng giờ, tuyển Hà Lan, đội đang cùng sở hữu 4 điểm với Pháp, đụng độ tuyển Áo. Với 3 điểm sẵn có, giành thêm 1 điểm có lẽ là mục tiêu thiết thực với đoàn quân HLV Ralf Rangnick để lọt vào vòng 16 đội dưới tư cách một trong những đội xếp thứ 3 vòng bảng có điểm số cao nhất.

Song, với “Oranje”, câu chuyện không đơn giản vậy. Hà Lan đang dẫn đầu bảng D khi ghi nhiều hơn Pháp 1 bàn thắng. Nếu thắng tuyển Áo với cách biệt đủ lớn, tập thể của HLV Ronald Koeman có thể kết thúc vòng bảng ở vị trí số một, qua đó tránh được các đối thủ mạnh tại vòng 16 đội.

