Libro.fm bổ sung ebook, trở thành nền tảng đọc - nghe

Từ nền tảng sách nói gắn với hơn 5.000 hiệu sách, Libro.fm chuẩn bị bổ sung sách điện tử vào ứng dụng, mở thêm lựa chọn ebook bên ngoài Kindle và các hệ sinh thái đọc số khép kín.

Libro.fm sẽ bổ sung ebook vào ứng dụng, cho phép người dùng kết hợp đọc và nghe trên cùng một nền tảng. Nguồn: Libro.fm.

Theo thông báo của Libro.fm, nền tảng sách nói của Mỹ sẽ bổ sung ebook vào ứng dụng trong thời gian tới. Đây là hoạt động mới của nền tảng sau hơn 10 năm phát triển mô hình audiobook hỗ trợ các hiệu sách độc lập. Công ty cho biết quyết định này đến từ phản hồi trong nhiều năm của các hiệu sách, những đơn vị muốn có thêm định dạng số để phục vụ độc giả ngoài sách in và sách nói.

Trang Publishing Perspectives cho biết Libro.fm hiện hợp tác với hơn 5.000 hiệu sách tại Mỹ, cung cấp dịch vụ sách nói và gói thành viên audiobook hàng tháng cho khách hàng của các hiệu sách này. Việc mở rộng sang ebook vì thế không chỉ là bổ sung sản phẩm, mà còn là cách đưa các hiệu sách độc lập tiến sâu hơn vào thị trường đọc số.

Theo Publishers Weekly, các hiệu sách đối tác sẽ được tiếp cận phiên bản ebook trước để thử nghiệm và góp ý. Bản dành cho độc giả dự kiến được triển khai vào năm 2027. Nguồn này cũng cho biết Libro.fm dự kiến sử dụng Readium LCP, một chuẩn bảo vệ nội dung số có tính mở hơn nhiều hệ thống DRM truyền thống, nhằm giúp ebook có thể đọc trên nhiều ứng dụng và thiết bị tương thích.

Book Riot ghi nhận điểm đáng chú ý của lần mở rộng này là LibroSync, tính năng cho phép người dùng chuyển đổi giữa bản sách nói và bản ebook mà không mất vị trí đang theo dõi, nếu sở hữu cả hai định dạng.

Ngoài ra, tín dụng thành viên của Libro.fm có thể dùng linh hoạt cho cả audiobook và ebook; nền tảng cũng dự kiến phát triển ưu đãi ebook và bản đọc trước kỹ thuật số dành cho hiệu sách, thủ thư, nhà giáo dục và những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực sách.

Trong bối cảnh Amazon và Kindle vẫn có ảnh hưởng lớn trên thị trường ebook, bước đi của Libro.fm cho thấy cuộc cạnh tranh sách số không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở quyền phân phối. Nếu thành công, sách điện tử trên Libro.fm có thể trở thành một lựa chọn đáng chú ý cho độc giả muốn đọc số nhưng vẫn ủng hộ các hiệu sách độc lập.